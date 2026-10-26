குன்னூர் மலை பாதை சீரமைப்பு பணிகள் தீவிரம்: புவியியல் துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு
குன்னூர் மலை பாதை சீரமைப்பு பணிகள் தீவிரம்: புவியியல் துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு
UPDATED : அக் 25, 2026 11:03 PM
ADDED : அக் 25, 2026 10:13 PM
குன்னூர்: குன்னூர் - மேட்டுப்பாளையம் பாதையில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு சீரமைப்பு பணிகள் துரிதமாக நடந்து வந்த போதும், தொடரும் கனமழையால் மீண்டும் மண் சரிவு ஏற்பட்டு வருகிறது.இந்த பாதையில் போக்குவரத்துக்கு தாமதம் ஏற்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
நீலகிரி மலை பகுதியில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக கன மழை பெய்து வருகிறது. குன்னூர் -- மேட்டுப்பாளையம் மலைப்பாதையில்,14 இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டது. ஐந்து இடங்களில் மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டதில் பர்லியார் அருகே நிலச்சரிவில் அரசு பஸ் சிக்கி டிரைவர் பலியானார். பிக்- அப் வேன் அடித்து செல்லப்பட்டது.
நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் ஐந்து பொக்லைன்கள் பயன்படுத்தி மண் அகற்றும் பணிகளில், 65 ஊழியர்கள் ஈடுபட்டனர்.
பர்லியார் கீழ் பகுதியில் பெய்து வரும் கனமழையால், 3 இடங்களில் சாலைகள் ஒரு பகுதி துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாதிப்பு ஏற்பட்ட இடங்கள் குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய புவியியல் துறையினர் மற்றும் நெடுஞ்சாலை துறையினர் ஆய்வு செய்தனர். 2 நாட்களுக்குள் பணிகள் முடிக்க அதிகாரிகள் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், நேற்று மதியம், 2:30 மணியிலிருந்து பர்லியார் பகுதியில் கனமழை தீவிரமானது. இதனால் பெரிய குறும்பாடி-, புதுக்காடு இடையே நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது. கொட்டும் மழையிலும் மிகுந்த சிரமத்துடன் பொக்லைன் உதவியுடன் மண் அகற்றும் பணி தீவிரமாக நடந்தது.
தொடர் கன மழை பெய்து மீண்டும் நிலச்சரிவுகள் ஏற்பட்டு வருவதால் மலைப்பாதையில் போக்குவரத்து துவங்க மேலும் காலதாமதமாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.