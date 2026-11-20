ஏரியில் ஆகாய தாமரை அகற்றும் பணி நிறுத்தம்: அதி நவீன இயந்திரத்தை வரவழைத்தும் பலனில்லை
ஏரியில் ஆகாய தாமரை அகற்றும் பணி நிறுத்தம்: அதி நவீன இயந்திரத்தை வரவழைத்தும் பலனில்லை
UPDATED : நவ 19, 2026 05:41 PM
ADDED : நவ 19, 2026 05:34 PM
ஊட்டி: ஊட்டி ஏரியில் ஆகாய தாமரை அகற்றும் பணி திடீரென நிறுத்தப்பட்டதால் பாதிப்பு அதிகரித்துள்ளது.
ஊட்டி நகராட்சியில், 36 வார்டுகளில் 1.50 லட்சம் பேர் வசித்து வருகின்றனர். இங்குள்ள குடியிருப்புகளிலிருந்து வெளியேறும் கழிவு நீர் கோடப்பமந்து பிரதான கால்வாய் வழியாக ஏரியின் மையப் பகுதியில் உள்ள சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில், சுத்திகரிக்கப்பட்ட பின் ஏரியில் கலக்கிறது. சமீபகாலமாக ஏரியில் பராமரிப்பு குறைந்ததால், கனமழை நாட்களில் கழிவுநீர் நேரடியாக கலந்து வருவதால், ஆகாயதாமரை உட்பட பிற தாவரங்கள் ஏரி முழுவதும் வேகமாக பரவி வருகின்றன.
ஆமை வேகத்தில் நடந்த பணி
தற்போது, 50 ஏக்கர் கொண்ட ஏரியில் ஆகாய தாமரை , 30 ஏக்கர் வரை படர்ந்திருப்பதால் ,
ஏரியின் இயற்கை அழகு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. நீர்வளத்துறையினர் சில ஆட்களை வைத்து ஏரியில் சேர்ந்துள்ள கழிவுகள் மற்றும் ஆகாய தாமரை ‘ஆமை’ வேகத்தில் அகற்றுவதால் போதிய முன்னேற்றம் இல்லாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. பிரத்யேகமான இயந்திரங்களை பயன்படுத்தி பணிகளை செய்தால்தான் பணியை முழுமைப்படுத்த முடியும் என்ற சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. மேலும், கழிவுநீரில் படகு சவாரி செய்யும் சுற்றுலா பயணிகளும் கடும் அதிருப்தி அடைந்தனர்.
நவீன இயந்திர பணியும் தோல்வி
இந்நிலையில், சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகமும், சுற்றுலா பயணியருக்கு பாதிப்பு ஏதாவது நேர்ந்து விடுமோ என்ற அச்சத்தில் நீர்வளத் துறைக்கு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் ஆகாய தாமரையை அகற்றக் கோரி கடிதம் அனுப்பினர். போதிய நடவடிக்கை எடுக்காததால் பாதிப்பை கருத்தில் கொண்டு, சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் வேறு வழியின்றி ஏரியில் படர்ந்துள்ள ஆகாய தாமரையை உள்ள பகுதியில் படகு சவாரி செய்ய தடை விதித்து, பிற பகுதியில் படகு சவாரி செய்ய அனுதித்தது.
இதை தொடர்ந்து, இரு வாரங்களுக்கு முன்பு, நீர்வளத்துறையினர் அதிநவீன இயந்திர உதவியுடன் ஆகாய தாமரையை அகற்றும் பணியை துவக்கினர். ஒரு வாரம் மேற்கொண்ட பணி திடீரென நிறுத்தப்பட்டது. ஏரியில் மீண்டும் ஆகாய தாமரை படர்ந்து வருவதால் படகு சவாரி மேற்கொள்வதில் இடையூறு ஏற்பட்டுள்ளது. நேற்று படகு நிறுத்தும் இடங்கள் உட்பட ஏரி முழுவதும் பரவியதால், சுற்றுலா பயணிகள் கடும் அதிருப்தி அடைந்தனர். எனவே, ஏரியில் வேகமாக பரவும் ஆகாய தாமரையை அகற்ற மாவட்ட நிர்வாம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது.