அனைத்து ரேஷன் கடைகளிலும் மலிவு விலை தொகுப்பு: தடையின்றி வழங்கினால் மக்களுக்கு பயன்
அனைத்து ரேஷன் கடைகளிலும் மலிவு விலை தொகுப்பு: தடையின்றி வழங்கினால் மக்களுக்கு பயன்
UPDATED : நவ 04, 2026 10:29 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:26 AM
குன்னுார்: 'நீலகிரி மாவட்டத்தில் அனைத்து ரேஷன் கடைகளிலும் மலிவு விலை மளிகை பொருட்கள் தொகுப்பு விநியோகிக்கப்படுவதை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும்,’ என, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள மலிவு விலை மளிகை பொருட்களின் தொகுப்பு வழங்கும் திட்டம் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
இவை மாவட்டத்தில், ஊட்டி, அருவங்காடு, கோத்தகிரி கூட்டுறவு சங்கங்களில் மட்டுமே வினியோகிப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
தமிழகத்தில் அத்தியாவசிய மளிகை பொருட்களின் விலை உயர்ந்து வருகிறது. இந்நிலையில், மலை பகுதியான நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு தேவையான மளிகை பொருட்கள் அனைத்தும் சமவெளி பகுதிகளில் இருந்து கொண்டு வரப்படுவதால், வழக்கமாகவே இங்கு போக்குவரத்து செலவு உள்ளிட்ட காரணங்களால் விலை அதிகமாக உள்ளது.
தற்போது ஏற்பட்டுள்ள பொதுவான விலை உயர்வு மட்டுமின்றி, பர்லியார் மலை பாதை போக்குவரத்து தடை காரணமாக பல கி.மீ., சுற்றிவரும் லாரிகளால், இங்குள்ள கடைகளில் மளிகை பொருட்களின் விலை மேலும் உயர்ந்துள்ளது.
இதனால், இம்மாவட்டத்தில் பெரும்பான்மையாக வசிக்கும் சிறு, குறு விவசாயிகள், விவசாய கூலித் தொழிலாளர்கள், தோட்ட தொழிலாளர்கள் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
குன்னுார் பாதுகாப்பு சங்க செயலாளர் ஆல்துரை கூறுகையில்,‘‘ஏழை, எளிய மக்களின் சுமையை குறைக்க மலிவு விலையில் மளிகை தொகுப்பு வழங்கும், தமிழக அரசின் முடிவு மிகவும் பாராட்டுக்குரியது.
இத்திட்டத்தை சங்கம் வரவேற்கிறது. இந்நிலையில், மலை மாவட்டமான நீலகிரியின் புவியியல் மற்றும் பொருளாதார சூழலை கருத்தில் கொண்டு, மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து ரேஷன் கடைகளில் இந்த மலிவு விலை மளிகை பொருட்கள் தொகுப்பு விநியோகிக்கப்படுவதை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும்,’’ என்றார்.