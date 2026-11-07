அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு 'ஏ.ஐ.,' கல்வி: வெலிங்டன் கன்டோன்மென்ட் வாரியம் அசத்தல்
அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு 'ஏ.ஐ.,' கல்வி: வெலிங்டன் கன்டோன்மென்ட் வாரியம் அசத்தல்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:32 PM
குன்னுார்: வெலிங்டன் கன்டோன்மென்ட் வாரியம் மேல்நிலை பள்ளியில், 9ம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கு, 'செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏ.ஐ.,) அடிப்படை அறிவு திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
குன்னுார் அருகே வெலிங்டன் சின்ன வண்டிசோலை மற்றும் பஜார் பிரிவில், மத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சுகத்தின் கீழ், வெலிங்டன் கன்டோன்மென்ட் வாரிய பள்ளி செயல்படுகிறது. பள்ளியில், 541 மாணவ, மாணவியர் சி.பி.எஸ்.இ., பாடதிட்டத்தில் படித்து வருகின்றனர். இவர்களில் பெரும்பாலோர் எளிய மற்றும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய குடும்பங்களை சேர்ந்தவர்களாக உள்ளதால்,வாரியத்தின் சார்பில் ஏற்கனவே கட்டணமில்லா கல்வி மற்றும் இலவச பாடப்புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், ஏழை எளிய மாணவர்களுக்கும் சர்வதேச அளவிலான நவீன தொழில்நுட்ப அறிவு சென்றடைய வேண்டும் என்ற நோக்கில், வாரிய முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி கிண்டியா மேற்பார்வையில, செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏ. ஐ.,) அடிப்படை அறிவு திட்டம், வாரிய துவங்கியது.
அதில், 9ம் வகுப்பு மாணவர்கள் 58 பேர் பயனடையும் வகையில் கல்வி போதிக்கப்பட்டு வருகிறது. திட்டத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சரவண குமார் கூறுகையில்,‘‘டிஜிட்டல் கல்வியை வலுப்படுத்தி, நவீன தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப மாணவ செல்வங்களை தயார்படுத்தும் விதமாக, செயற்கை நுண்ணறிவின் அடிப்படைகள், தரவு அறிவியல் மெஷின் லேர்னிங், ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ, பிராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் மற்றும் ஏ.ஐ., கருவிகளை பாதுகாப்பாகவும் நெறிமுறையுடனும் கையாள்வது உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய அம்சங்கள் செய்முறை பயிற்சியுடன் போதிக்கப்படுகின்றன. இத்திட்டத்தை வழிநடத்த ஆசிரியர்களுக்கும் உரிய வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. எளிய பின்னணியை சேர்ந்த அரசு பள்ளி மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை ஒளிமயமாக்கும் நோக்கில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது,’’ என்றார்.