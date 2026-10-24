அ.தி.மு.க., 55வது ஆண்டு விழா மூத்த கட்சியினருக்கு பொற்கிழி
அ.தி.மு.க., 55வது ஆண்டு விழா மூத்த கட்சியினருக்கு பொற்கிழி
ADDED : அக் 23, 2026 08:00 PM
ஊட்டி:
ஊட்டியில் அ.தி.மு.க.,வின், 55வது ஆண்டு துவக்க விழாவை முன்னிட்டு, மூத்த கட்சியினருக்கு பொற்கிழி வழங்கப்பட்டது.
மாநிலம் முழுவதும், அ.தி.மு.க., சார்பில், 55வது ஆண்டு துவக்க விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக, ஊட்டியில் பொதுக்கூட்டம் மற்றும் கட்சி முன்னோடிகளுக்கு பொற்கிழி வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
நிகழ்ச்சியில், அவைத் தலைவர் மணி வரவேற்றார். மாவட்ட செயலாளர் பால நந்தகுமார் தலைமை வகித்தார். மாநில விவசாய பிரிவு துணைச் செயலாளர் ஜெயராமன், எம்.ஜி.ஆர்., மன்ற துணை செயலாளர் கண்ணபிரான், மாவட்ட துணை செயலாளர் கண்ணன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். நிகழ்ச்சியில் பேசிய கட்சி நிர்வாகிகள், ‘மாநிலத்தில் நிலவும் விலைவாசி உயர்வு, சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு,’ ஆகியவற்றுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து பேசினர். தொடர்ந்து, கட்சியில் பல ஆண்டுகளாக செயலாற்றிய மூத்த கட்சியினருக்கு, பொற்கிழி வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டது.