நீலகிரியை 2030ல் முன்மாதிரி மாவட்டமாக மாற்ற இலக்கு: சத்ய சாய்பாபா 101வது ஜெயந்தி விழாவில் உறுதி
நீலகிரியை 2030ல் முன்மாதிரி மாவட்டமாக மாற்ற இலக்கு: சத்ய சாய்பாபா 101வது ஜெயந்தி விழாவில் உறுதி
ADDED : நவ 20, 2026 06:07 PM
குன்னுார்: குன்னுாஒர் உபதலை சாய் நிவாஸ் சேவா அறக்கட்டளை மற்றும் சாய் ஆனந்த பிரணவகிரி அமைப்பு சார்பில், நேற்று, 'டிவைன் விஷன் –2030' திட்டத்தின் கீழ், நீலகிரியை நாட்டில் முன்மாதிரி மாவட்டமாக மாற்றும் வகையிலான, 9 முக்கிய நலத்திட்டங்கள் முன்மொழிவு விழா நடந்தது.
விழாவில், சாய் மாதா யசோதம்மா கிராமப்புற பெண்கள் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் மகளிர், 500 பேருக்கு மாதந்தோறும், 2000 ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கும் நிகழ்வை துவக்கி வைத்து, ஊட்டி எம்.எல்.ஏ., போஜராஜன் பேசுகையில்,‘‘சாய் திட்டங்கள் அரசின் பட்ஜெட் போல் உள்ளன. பெண்கள் மேம்பாடு, கிராம தத்தெடுப்பு மற்றும் விவசாயத்திற்கு முன்னுரிமை அளிப்பது பாராட்டுக்குரியது. 2030 காமன்வெல்த், 2036 ஒலிம்பிக் போட்டிகளை கருத்தில் கொண்டு பெற்றோர் பிள்ளைகளை விளையாட்டில் ஊக்கப்படுத்த வேண்டும்,’’ என்றார்.
குன்னுார் எம்.எல்.ஏ., ராஜு பேசுகையில்,‘‘சட்டசபையில் கவர்னர் உரை போல் மக்களின் தேவைகள் இங்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டது. நாம் சாமியாரை தேடி செல்லும் நிலையில், சுவாமி என் இல்லம் தேடி வந்து அழைத்தது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளித்தது. எவ்வளவு பணிகள் இருந்தாலும், நீலகிரி மக்களின் தேவை, பிரச்னைகள் அறிந்து சேவையுடன் நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்துகிறது,’’ என்றார்.
சாய் பிரணவகிரி ஆனந்த குரு மேக்நாத் சாய் பேசுகையில், ‘‘சத்ய சாய்பாபா, 101வது ஜெயந்தி விழாவையொட்டி, ஒரு மாதமாக நலத்திட்டங்கள், சேவைகள் நடந்து வருகின்றன. அனைவரும் பாரத தாயின் பிள்ளைகள் என்ற உணர்வுடனும், 'அன்புதான் கடவுள்' என்ற தத்துவத்தின் அடிப்படையில் மக்களுக்கான சேவைகள் தொடர்கிறது. ஊட்டச்சத்து உணவு,
தரமான கல்வி, போதை இல்லாத சமுதாயம் கட்டமைப்பதும் எங்களது இலக்கு. சாய் ஆனந்த பிரணவகிரி டிவைன் விஷன்–2030' திட்டத்தின் கீழ், 2030ம் ஆண்டுக்குள், தேசத்திற்கே முன்மாதிரி மாவட்டமாக நீலகிரியை மாற்ற வேண்டும்,’’ என்றார்.
விழாவில் சாய் ரோஷினி,‘2030ம் ஆண்டிற்கான, 9 தொலைநோக்கு திட்டங்கள்,’ குறித்து விளக்கி பேசினார். டி.எஸ்.பி., ரவி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். கவிஞர் வள்ளி நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்கினார். பஜனை உட்பட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது.