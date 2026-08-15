அம்மன் கோவிலில் லட்சம் வளையல் அலங்காரம் மழை வேண்டி திருவிளக்கு பூஜையில் பிரார்த்தனை
அம்மன் கோவிலில் லட்சம் வளையல் அலங்காரம் மழை வேண்டி திருவிளக்கு பூஜையில் பிரார்த்தனை
ADDED : ஆக 14, 2026 06:10 PM
–நிருபர் குழு– ஆடிகடைசி வெள்ளியை முன்னிட்டு, மாவட்டத்தில் உள்ள அம்மன் கோவில்களில், சிறப்பு வழிபாடுகள் நடந்தன.
குன்னுார் ஆடிப்பூரம் விழாவை முன்னிட்டு, துர்கை அம்மன் கோவிலில் ஒரு லட்சம் வளையல்களை வைத்து அம்மனுக்கு அலங்காரம் செய்து சிறப்பு வழிபாடுகள் நடந்தது.
சக்தி வழிபாட்டிற்குரிய ஆடிபூரம் விழாவில், உலக நன்மை வேண்டியும், குடும்ப வளம் பெருகவும் புகழ்பெற்ற அம்மன் கோவில்களில், வளையல்களால் அம்பாளுக்கு சிறப்பு அலங்காரங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. வளைகாப்பு நடத்தி மகிழும் நன்னாளாகவும் போற்றப்படுகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, குன்னுார் துர்கை அம்மன் கோவிலில் ஒரு லட்சம் வளையல்கள் வைத்து அம்மனுக்கு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. முன்னதாக சிறப்பு அபிஷேகம் ஆராதனைகள் நடந்தன. இந்த வளையல்கள் அனைத்தும் வரலட்சுமி தினமான வரும் வெள்ளிக்கிழமை அன்று பக்தர்களுக்கு வழங்கப்பட உள்ளது. விழாவையொட்டி விவேகானந்தா நற்பணி மன்றம் சார்பில் பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
* ஊட்டி மாரியம்மன் கோவிலில் ஆடி கடைசி வெள்ளியை முன்னிட்டு, அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டன. 12:00 மணிக்கு நடந்த உச்சிகால பூஜையில் மாவட்டம் முழுவதிலும் இருந்தும், ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று, மாரியம்மன், காட்டேரி அம்மனை தரிசித்து பிரார்த்தனை செய்தனர்.
புதிய அக்ரகாரம் வேணுகோபால சுவாமி கோவிலில், திருவிளக்கு வழிபாடு நடந்தது. அதில், திரளான பெண்கள் பங்கேற்று விளக்கு பூஜை நடத்தி, மழை வேண்டி பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டனர். இதேபோல, மாவட்டம் முழுவதிலும் உள்ள அம்மன் கோவில்களில் ஆடி கடைசி வெள்ளி சிறப்பு வழிபாடுகள் நடந்தது.