விலங்குகள் தாக்குதலுக்கான நிவாரண தொகை உயர்வு: கேரளாவை போல தமிழகத்திலும் உயருமா...?
விலங்குகள் தாக்குதலுக்கான நிவாரண தொகை உயர்வு: கேரளாவை போல தமிழகத்திலும் உயருமா...?
UPDATED : நவ 09, 2026 02:18 PM
ADDED : நவ 09, 2026 02:14 PM
பந்தலுார்: கேரளா மாநிலத்தில் வன விலங்குகள் தாக்கி உயிரிழந்தால், 17.5 லட்சம் ரூபாய் நிவாரண உதவி வழங்க உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
கேரளா மாநிலம் வயநாடு மற்றும் பாலக்காடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில், வன விலங்குகள் தாக்கி உயிர் இழப்பு மற்றும் காயமடைதல் அதிகரித்து வருகிறது. வனவிலங்கு தாக்கி உயிரிழந்தால், 14 லட்சம் ரூபாய் நிவாரண தொகை அரசின் சார்பில் வழங்கப்பட்டு வந்தது. குடும்பத்தில் ஒருவர் வனவிலங்கு தாக்கி உயிரிழந்தால், மொத்தம் குடும்பம் பாதிக்கப்படும் என்பதால், இந்த உதவி தொகையை உயர்த்த, கேரளா சட்டமன்றத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டு வந்தது.
இந்நிலையில் கடந்த, 25 ஆம் தேதி இதற்கான உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது அமல் படுத்தப்பட்டு உள்ளது. யானை உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் தாக்கி உயிரிழந்தால், பாதிக்கப்படும் குடும்பத்திற்கு இனி, 17.5 லட்சம் ரூபாய் நிவாரணத்தொகை வழங்கப்படும்.
அதேபோல, பாம்பு, குளவி,தேனி கடித்து உயிரிழந்தால், 5 லட்சம் ரூபாய் மற்றும் 40 சதவீதம் பாதிப்பு ஏற்பட்டால், 2 லட்சம் ரூபாய், 60 சதவீதத்திற்கு மேல் பாதிப்பு ஏற்பட்டால், 2.5 லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது.
கூடுதலாக படுகாயம் அடைந்தவர்களுக்கு அவசர சிகிச்சை அளிக்கும் வகையில், முதல்வர் நிவாரண நிதியில் இருந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் உதவி தொகை வழங்கவும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு உள்ளது. 1,705 பேர் காயமடைந்த நிலையில் இவர்களுக்கு, 5.78 கோடி ரூபாய் நிவாரண தொகையாக வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சமூக ஆர்வலர் அம்சா கூறுகையில், ‘‘தமிழகத்தில் நீலகிரி மற்றும் வால்பாறை பகுதிகளில், வன விலங்குகள் தாக்கி உயிரிழப்பு மற்றும் காயம் ஏற்படுவது அதிகரித்து வருகிறது. இதற்கான முழுமையான தடுப்பு நடவடிக்கை எடுக்கவும், தமிழக அரசு, இறப்புக்கான நிவாரண தொகையை உயர்த்தி வழங்கவும் நடவடிக்கை எடுத்தால் பயனாக இருக்கும்,’’ என்றார்.