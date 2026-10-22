மூடப்பட்ட எச்.பி.எப்., தொழிற்சாலை கட்டடத்தை இடிக்க ஏல அறிவிப்பு ! மாற்று திட்டத்துக்கு பயன்படுத்த மத்திய அரசு முன்வருமா?
மூடப்பட்ட எச்.பி.எப்., தொழிற்சாலை கட்டடத்தை இடிக்க ஏல அறிவிப்பு ! மாற்று திட்டத்துக்கு பயன்படுத்த மத்திய அரசு முன்வருமா?
ADDED : அக் 14, 2026 05:06 PM
ஊட்டி: ‘ஊட்டியில் மூடப்பட்ட எச்.பி.எப் ., தொழிற்சாலை கட்டடத்தை இடித்து அகற்ற வெளியான ஏல அறிவிப்பை நிறுத்தி, மாற்றுத்திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்த மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’என,வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஊட்டி இந்து நகரில் கடந்த, 1967ம் ஆண்டு முதல் எச்.பி.எப்., தொழிற்சாலை செயல்பட துவங்கியது. இது, தெற்கு ஆசியாவிலேயே பிலிம்கள் தயாரிக்கும் ஒரே தொழிற்சாலையாக செயல்பட்டு வந்தது. கடந்த, 1990ம் ஆண்டுக்கு பின் மத்திய அரசால் கொண்டு வரப்பட்ட உலகமயமாக்கல் கொள்கை இதன் இயக்கத்துக்கு பாதிப்பாக அமைந்தது. தனியார் பிலிம் நிறுவனங்கள் வரத்து, புதிய தொழில் நுட்பங்கள், வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் வரவு உள்ளிட்ட காரணங்களால், உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட பிலிம்களின் மவுசு குறைய துவங்கியது.
ஏற்றுமதி குறைந்ததால் பாதிப்பு
இதனால், படிப்படியாக ஏற்றுமதியும் குறைந்தது மட்டுமின்றி, உள்நாட்டிலும் இதன் மவுசு குறைய துவங்கியது. இதனால், எச்.பி.எப். , தொழிற்சாலை நஷ்டத்திற்கு தள்ளப்பட்டது. பணியாற்றிய தொழிலாளர்கள் படிப்படியாக விருப்ப ஓய்வில் சென்றனர். 2018 ம் ஆண்டு முதல் உற்பத்தியின்றி மூடப்பட்டது.
கடந்த காலத்தில், வனத்துறையிடம், 99 ஆண்டு குத்தகை அடிப்படையில் இந்த இடத்தை மத்திய அரசுக்கு வழங்கி இருந்த நிலையில் , தொழிற்சாலை மூடப்பட்டதை அடுத்து, 2020ம் ஆண்டு நிலம் மீண்டும் வனத்துறை வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
ஏல அறிவிப்பு நிறுத்தம்
இந்த சூழலில் எச்.பி.எப்., நிர்வாகம் வங்கிக்கு தரவேண்டிய கடன் அதிகமாக இருந்ததால் இந்த பிரச்னை தேசிய நிறுவனங்கள் சட்ட தீர்ப்பாய விசாரணையில் உள்ளது. எச்.பி.எப்., நிர்வாகத்தின் அசையும் சொத்துக்களை ஏலம் விட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வந்தது. இதனிடையே, ‘291 ஏக்கர் நிலத்துடன் எச்.பி.எப். , தொழிற்சாலை விற்பனைக்கு உள்ளது,’ என, கடந்த, 2023ம் ஆண்டு ஏல அறிவிப்பு வெளியானது. ‘எச்.பி.எப். , நிலங்களை மீண்டும் வனத்துறை கையகப்படுத்திய பின் , அந்த நிலத்துக்கு விற்பனை அறிவிப்பு செய்யப்பட்டது சட்டத்துக்கு எதிரானது,’ என கூறி, நீதிமன்றத்தின் வாயிலாக வனத்துறை அறிவிப்பை நிறுத்தியது.
மாற்று திட்டம் அவசியம்
இதற்கிடையே, திவால் மற்றும் திவான் குறியீடு சட்டம், 2016ன் படி நியமிக்கப்பட்ட கலைப்பு அலுவலரால் ஏல அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ‘இந்த அறிவிப்பின்படி இதற்கான மின் ஏலம் இம்மாதம், 23ம் தேதி நடைபெறும்,’ என, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கைக்கு பல்வேறு தரப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள நிலையில், ‘தொழிற்நுட்ப பூங்கா உட்பட மாற்றுத்திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்த மத்திய, மாநில அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’ என, பலரும் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
ஊட்டி எம்.எல்.ஏ., போஜராஜன் கூறுகையில், ‘‘ஊட்டி எச்.பி.எப்., தொழிற்சாலை கட்டடத்தை இடித்து அகற்ற அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில், பல கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்டு, நல்ல நிலையில் உள்ள அங்குள்ள கட்டடங்களை வேறு வேலை வாய்ப்பு திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்த மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டி கடிதம் அனுப்பியுள்ளேன். அதனை தற்போதுள்ள, செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் நவீன தொழிற் நுட்பங்கள் அடிப்படையில் பயன்படுத்தினால், பல்லாயிரம் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது,’’என்றார்.