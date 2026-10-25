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நெல்லியாளம் நகராட்சி அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் விசாரணை
நெல்லியாளம் நகராட்சி அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் விசாரணை
ADDED : அக் 23, 2026 09:56 PM
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பந்தலுார்: நீலகிரி மாவட்டம், பந்தலுாரில் அமைந்துள்ள நெல்லியாளம் நகராட்சி அலுவலகத்தில் நேற்று மாலை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இன்ஸ்பெக்டர் சண்முகவடிவு, சப்–இன்ஸ்பெக்டர் சக்தி தலைமையிலான குழுவினர், திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
அலுவலகத்தில் இருந்தவர்களிடம், மொபைல் போன் வாயிலாக நடந்த வங்கி பரிவர்த்தனை, பணம் யாருக்கு அனுப்பப்பட்டது என்பது குறித்து ஆய்வு செய்தனர். அத்துடன், அலுவலக கோப்புகளில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதில், எந்த ஆவணங்கள்; பணமும் சிக்கவில்லை. இதனை அடுத்து இரவு,7:00 மணிக்கு போலீசார் அலுவலகத்திலிருந்து சென்றனர்.