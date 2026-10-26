வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க விண்ணப்பிக்கலாம்! ஜன ., 4ல் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு
வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க விண்ணப்பிக்கலாம்! ஜன ., 4ல் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு
UPDATED : அக் 25, 2026 08:20 PM
ADDED : அக் 25, 2026 08:17 PM
ஊட்டி:
நீலகிரியில் , நவ ., 12ம் தேதி முதல் டிச., 11 ம் தேதி வரை வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க விண்ணப்பிக்கலாம்.
2027ம் ஆண்டு ஜன., 1 ம் தேதி அன்று தகுதியேற்படுத்தும் நாளாக கொண்டு புகைப்படத்துடன் கூடிய வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தத்தினை, தேர்தல் கமிஷன், கீழ் காணும் அட்டவணையின்படி அறிவித்துள்ளது. இதன்படி , வரும் நவ., 2ம் தேதி தேதிக்குள் ஓட்டுச்சாவடிகளை திருத்தியமைத்தல் மற்றும் மறு சீரமைத்தல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.
நவ ., 12ம் தேதி ஒருங்கிணைந்த வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும். புகைப்படத்துடன் கூடிய வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தம் , 2027 ன் போது ஏற்புரைகள் மற்றும் மறுப்புரைகள் அளிக்க அனுமதிக்கப்பட்ட நவ ., 12 ம் தேதி முதல் டிச ., 11 ம் தேதி வரை உள்ள காலத்தில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்கப்படவோ அல்லது வாக்காளர் பட்டியலில் ஏற்கனவே இடம் பெற்றுள்ள பதிவுகளில் நீக்கம் , திருத்தங்கள் , இடமாற்றம் செய்யவோ விரும்பும் வாக்காளர் தகுதி உள்ள குடிமக்கள் படிவங்கள் 6 , 7 அல்லது 8 ஆகியவற்றை பூர்த்தி செய்து அளிக்கலாம்.
முகவரி சான்று:
விண்ணப்பங்களை அலுவலக வேலை நாட்களில் ஓட்டுச் சாவடி நிலை அலுவலர் , வாக்காளர் பதிவு அலுவலர் , உதவி வாக்காளர் பதிவு அலுவலர் அலுவலகங்களில் அளிக்கலாம். சிறப்பு முகாம் நாட்களில் அந்தந்த ஓட்டு சாவடி மையங்களில் ஓட்டு சாவடி அலுவலர்களிடம் அடிக்கலாம். பெயர் சேர்த்தலுக்கான விண்ணப்பத்துடன் வசிப்பிட முகவரி மற்றும் வயது ஆகியவற்றுக்கான சான்றுகளை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஏற்புரைகள் , மறுபுரைகள் டிச ., 28ம் தேதி வரை நடக்கிறது. தொடர்ந்து அடுத்த ஆண்டு ஜன ., 4ம் தேதி இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும்.