‘டான்டீ’ சிறப்பு தேயிலை துாள் சந்தையை அதிகரிக்க ஏற்பாடு
‘டான்டீ’ சிறப்பு தேயிலை துாள் சந்தையை அதிகரிக்க ஏற்பாடு
UPDATED : அக் 14, 2026 05:26 PM
ADDED : அக் 14, 2026 05:24 PM
குன்னுார்: குன்னுார் டான்டீ தலைமை அலுவலகம் அருகே, 12 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் புனரமைக்கப்பட்ட தேயிலை விற்பனை மையத்தை டான்டீ மேலாண்மை இயக்குனர் சுனில்லால் திறந்து வைத்தார்.
தலைமை வகித்த பொது மேலாளர் தருண் கூறுகையில்,‘‘டான்டீ தற்போது, 10 வகையான புதிய தேயிலை ரகங்களின் விற்பனை அறிமுகப்படுத்தி பல இடங்களிலும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. உடல் நலம் காக்கும் 'வெல்னஸ் டீ' வகையில் ‘அஸ்வகந்தா, ஒயிட் டீ , கிரீன் டீ’ உள்ளிட்ட, 6 வகையான புத்தம் புதிய ரகங்கள் ஒரே பாக்கெட்டில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ‘டிப்டீ’ வகையில் இதன் பாக்கெட், 300 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது. பழங்களின் சுவை கொண்ட 'புரூட் டீ' மற்றும் மூலிகைகள் கலந்த 'ஸ்பைஸ் டீ' போன்ற தனித்துவமான ரகங்களும் சுற்றுலா பயணிகளிடையே வரவேற்பு உள்ளது. உள்ளூர் அளவில் அதிகளவில் சந்தைப்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது,’’ என்றார். ஜி.எஸ்.டி., உட்பட மாதம் ஒரு லட்சத்து, 24 ஆயிரத்திற்கு இந்த கடை வாடகைக்கு விடப்பட்டுள்ளது.