தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/ அருவங்காடு பகுதியில் கலை பண்பாட்டு போட்டிகள் 185 மாணவ, மாணவியருக்கு பரிசு

அருவங்காடு பகுதியில் கலை பண்பாட்டு போட்டிகள் 185 மாணவ, மாணவியருக்கு பரிசு

அருவங்காடு பகுதியில் கலை பண்பாட்டு போட்டிகள் 185 மாணவ, மாணவியருக்கு பரிசு

ADDED : ஆக 14, 2026 02:10 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 14, 2026 02:10 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

குன்னுார்: குன்னுார் அருவங்காடு வெடிமருந்து தொழிற்சாலை அரங்கில், ‘கைரளி’ அருவங்காடு அமைப்பு சார்பில், ஓணம் மற்றும், 44 வது ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு, கலை பண்பாட்டு திருவிழா நடந்தது.

ஊட்டி, குன்னுார் மற்றும் கோத்தகிரியில், 35 பள்ளிகளை சேர்ந்த 800க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். நடனம், நாடகம், பாடல்கள் உட்பட பல்வேறு கலை திறன் போட்டிகள் நடத்தது.

தனிநபர் சிறப்பிடத்தை பெற்ற, குன்னுார் ஹோலி ஏஞ்சல்ஸ் பள்ளி மாணவி, பியோனா ஜோவிதா சிரில், வெலிங்டன் ஆர்மி பப்ளிக் பள்ளி மாணவி நைவேத்யா ஆகியோர் கலா திலகம் பட்டங்களை வென்றனர். செயின்ட் ஜோசப் அகாடமி மாணவர்கள் துருவ் லால் , தியாஷ் ஆகியோர் கலா பிரதிபா பட்டங்களை பெற்றனர். ஹோலி ஏஞ்சல்ஸ் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி ஒட்டுமொத்த பிரிவில் சிறந்த பள்ளிக்கான சுழற்கோப்பையை கைப்பற்றியது.

கலைபோட்டிகளில் திறமைகளை வெளிப்படுத்தி வெற்றி பெற்ற, 185 மாணவர்களுக்கான பரிசளிப்பு விழா அருவங்காடு கார்டைட் பேக்டரி கலாசார மண்டபத்தில் நடந்தது. கார்டைட் பேக்டரி சி.டி., பிரிவு பொது மேலாளர் நவீன் ஜேம்ஸ் தலைமை வகித்து வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கினார்.

போட்டிகளில் திறமைகளை வெளிப்படுத்தி வெற்றி பெற்ற, 185 பேருக்கான பரிசளிப்பு விழா அருவங்காடு கார்டைட் பேக்டரி கலாசார மண்டபத்தில் நடந்தது. பொது மேலாளர் விஷால் பூர்வாங் தலைமை வகித்து வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கினார். ஏற்பாடுகளை கைரளி நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us