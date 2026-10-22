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கலை திருவிழா போட்டி மிளிதேன் பள்ளி அசத்தல்

கலை திருவிழா போட்டி மிளிதேன் பள்ளி அசத்தல்

UPDATED : அக் 16, 2026 07:06 PM

ADDED : அக் 16, 2026 07:03 PM

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UPDATED : அக் 16, 2026 07:06 PM ADDED : அக் 16, 2026 07:03 PM

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கோத்தகிரி:

கோத்தகிரி மிளிதேன் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள், கலைத்திருவிழா போட்டியில் சாதித்து மாநில அளவிலான போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளனர்.

மாநில அரசால், பள்ளி மாணவ, மாணவியர் மத்தியில் கலைத்திறனை மேம்படுத்தும் விதமாக, பள்ளி, தாலுகா மற்றும் மாவட்ட அளவில் கலைத் திருவிழா போட்டிகள் ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படுகிறது. சமீபத்தில் நடந்த இந்த போட்டிகளில், நுாற்றுக்கணக்கான மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். அதன்படி, மாவட்ட அளவிலான, 6 முதல், 8ம் வகுப்பு வரை நடந்த, குழு பரத நாட்டியம் மற்றும் தனி நபர் நாட்டுப்புற நடனம் போட்டிகளில், மினிதேன் பள்ளி மாணவர்கள் அசத்தியுள்ளனர்.

தவிர, 9 மற்றும் 10ம் வகுப்பு மாணவ, மாணவியர் குழு நாட்டுப்புற நடனம், பொம்மலாட்டம், மணல் சிற்பம் மற்றும் தனி நாட்டுப்புற நடனம் போட்டிகளில், இரண்டாம் இடம் பெற்றுள்ளனர். மாநில போட்டிக்கு தகுதி பெற்று, பள்ளிக்கு பெருமை சேர்த்த மாணவ, மாணவியருக்கு, பள்ளி தலைமை ஆசிரியை சைனி மேத்யூஸ் தலைமையில், ஆசிரியர்கள், பி.டி.ஏ., மற்றும் பள்ளி மேலாண்மை குழு நிர்வாகிகள் பாராட்டு தெரிவித்தனர்.

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