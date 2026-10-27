கலை திருவிழா போட்டி ஒரே பள்ளி 6 பிரிவுகளில் தகுதி

UPDATED : அக் 27, 2026 07:06 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:06 PM
கோத்தகிரி:
கோத்தகிரி கேர்கம்பை ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி மாணவர்கள், ஆறு போட்டிகளில் மாநில போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளனர்.
மாநில அரசு பல்வேறு பிரிவுகளில், கலை திருவிழா போட்டி நடத்தி வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் பங்கேற்ற, கேர்கம்பை ஊராட்சி ஒன்றிய, முதல் வகுப்பு மற்றும் 2ம் வகுப்பு மாணவியர் பிரிவில், மாறுவேட போட்டியில், விவேகா; ஆங்கில பாடல் ஒப்புவித்தல் போட்டியில், ஸ்ரீ நிஷா; தமிழ் கதை சொல்லும் போட்டியில், மஹனிகா ஆகியோர் முதல் இடத்தை பெற்றுள்ளனர்.
இதே போல, நாட்டுப்புற நடனம் போட்டியில், சுபஷிதாஸ்ரீ, மஹனிகா, சேஜல்லாமா, தன்யாஸ்ரீ மற்றும் பூர்விதா வெற்றி பெற்றுள்ளனர். மேலும், 3, 4, 5ம் வகுப்பு மாணவர்கள் பிரிவு தமிழ் பேச்சுப் போட்டியில், சுதக்ஷீனாஸ்ரீ; பரதநாட்டியம் போட்டியில், ஸ்ரீநிதி, சஷ்விதா, அஸ்விதா, தேவசேனா அனுசியா, ரியா, வாணிஸ்ரீ அனுருதி மற்றும் சுதக்ஷீனாஸ்ரீ ஆகியோர், ஆறு போட்டி பிரிவுகளில் மாவட்ட அளவில் முதலிடம் பிடித்துள்ளனர். இந்த வெற்றியின் வாயிலாக, ஒரே பள்ளி மாணவர்கள், 6 போட்டிகளில் மாநில அளவிலான போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளனர்.
பள்ளிக்கு பெருமை சேர்க்க, மாணவர்களுக்கு தலைமை ஆசிரியர் லட்சுமி ஆசிரியர்கள் உமைபானு, ஆனந்தன், பி.டி.ஏ., நிர்வாகிகள் யோகராஜ் மற்றும் சில்லபாபு ஆகியோர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.