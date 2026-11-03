தடகளத்தில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற மாணவி: ‘ஷூ’ கொடுத்து உதவிய மாணவருக்கு பாராட்டு
தடகளத்தில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற மாணவி: ‘ஷூ’ கொடுத்து உதவிய மாணவருக்கு பாராட்டு
UPDATED : நவ 02, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:02 PM
பாலக்காடு: கேரள மாநில பள்ளி தடகள போட்டியில், சக மாணவி தங்கம் வெல்வதற்காக தனது ‘ஸ்பைக் ஷூ’வை கழற்றிக் கொடுத்து உதவிய, மாணவனின் செயலை அனைத்து தரப்பினரும் பாராட்டி உள்ளனர்.
கேரளா மாநிலம், பாலக்காடு மாவட்டம், கொல்லங்கோடு அடுத்த பனங்காட்டிபுரம் ஆர்.பி.எம். மேல்நிலைப்பள்ளியில் பிளஸ் -2 படிக்கும், அட்சயா, சமீபத்தில் நடந்த மாநில அளவிலான பள்ளி விளையாட்டு போட்டியில், 3,000 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் தங்கப்பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்தார்.
வறுமை காரணமாக, அட்சயாவிடம் முறையான ஓட்டப்பந்தய ‘ஸ்பைக் ஷூ’ இல்லாத நிலையில், அதே பள்ளியில் 8-ம் வகுப்பு பயிலும் அதுல்ஜித் என்ற மாணவன், அவனது ‘ஸ்பைக் ஷூ’வை அட்சயாவுக்குக் கொடுத்து உதவினார். அதை அணிந்து ஓடிய அட்சயா, தங்கம் வென்றதும், உடனடியாக அதை கழற்றி கொடுத்தார். அடுத்ததாக நடந்த, போட்டியில் அதே ‘ஸ்பைக் ஷூ’ அணிந்த அதுல்ஜித் பங்கேற்று ஓடினார்.
போட்டியில் தங்கம் வென்றதை தொடர்ந்து, குடும்ப வறுமை மற்றும் சொந்தமாக ஒரு வீடு இல்லாத அட்சயாவின் நிலை வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. இதனையடுத்து அவருக்கு உதவ பலரும் முன்வந்தனர்.
சமூக ஆர்வலரான முகேஷ் ஜெயின் என்பவர், அட்சயாவுக்கு 3.5 சென்ட் நிலம் வாங்கி கொடுப்பதாக உறுதியளித்து, நிலத்திற்கான முன்பணத்தை வழங்கி ஆவணங்களை அட்சயாவின் தாயாரிடம் ஒப்படைத்தார். இன்னும் சில நாட்களில் நிலப் பத்திரப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. இந்த நெகிழ்ச்சியான நிகழ்வின்போது, மாணவன் அதுல்ஜித் உடனிருந்து வாழ்த்தினார்.
தாள இசைக் கலைஞர் சுரேஷ் –- செவிலியர் தம்பதியின் மகனான அதுல்ஜித் செய்த இந்த தன்னலமற்ற உதவி, விளையாட்டை தாண்டி ஒரு மனிதநேயச் செயலாக கேரள மக்களிடையே பாராட்டுகளை பெற்று வருகிறது.