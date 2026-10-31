இலவச அரசு பஸ் பயண திட்டம் பாதிக்கப்பட்ட ஆட்டோ டிரைவர்கள்
இலவச அரசு பஸ் பயண திட்டம் பாதிக்கப்பட்ட ஆட்டோ டிரைவர்கள்
UPDATED : அக் 28, 2026 06:02 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:58 PM
பந்தலுார்: தமிழக எல்லையில் பந்தலுார் பகுதி உள்ளது. இதனை ஒட்டி அமைந்துள்ள கையுன்னி பகுதி, பல்வேறு கிராமங்களின் சந்திப்பு பகுதியாக உள்ளது. தற்போது இங்கு, 23 ஆட்டோக்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், கேரளா மாநில அரசு பஸ்களில் ஏற்கனவே பெண்களுக்கு இலவச பயணத்திட்டம் செயல்படுத்தி வரும் நிலையில், தற்போது, தமிழக அரசு பஸ்களிலும் வெற்றி பயணத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. இதனால், ஆட்டோ டிரைவர்கள்; உரிமையாளர்கள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கையுன்னி ஆட்டோ ஓட்டுனர் சங்க தலைவர் சதீஷ், துணைத் தலைவர் ரவீந்திரன் ஆகியோர் கூறுகையில்,‘தமிழக எல்லை பகுதியான இங்கு கேரளா மற்றும் தமிழக அரசு பஸ்களின் இலவச பயணத்திட்டம் மற்றும் மினி பஸ்களின் இயக்கத்தால், பயணிகள் ஆட்டோக்களில் பயணிப்பதை தவித்து வருகின்றனர்.
இதனால், வங்கி கடன் மற்றும் தனியார் நிதி நிறுவனங்களில் கடன் பெற்று ஆட்டோக்கள் வாங்கி இயக்கி வரும் நிலையில், கடன் செலுத்த முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. தற்போது, ஆட்டோவை ஸ்டாண்டில் நிறுத்தி விட்டு, பலர் கூலி வேலைக்கு சென்று செலவுகளை சமாளிக்க வேண்டியுள்ளது. எனவே, இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காண மாநில முதல்வர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’ என்றனர்.