சங்கிலி கேட்டில் சோலார் மின்வேலி அமைக்க எதிர்ப்பு: போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட முதுகுழி மக்கள்
சங்கிலி கேட்டில் சோலார் மின்வேலி அமைக்க எதிர்ப்பு: போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட முதுகுழி மக்கள்
ADDED : அக் 22, 2026 07:06 PM
கூடலுார்:
கூடலுார் போஸ்பார அருகே, முதுமலை முதுகுழி செல்லும் சங்கிலி கேட் பகுதியில், சோலார் மின்வேலி அமைக்கும் பணியை மக்கள் தடுத்து நிறுத்தியதால் பரப்பரப்பு ஏற்பட்டது.
முதுமலை புலிகள் காப்பகத்திலிருந்து, காட்டு யானைகள் கூடலுார் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் நுழைவதை தடுக்க, போஸ்பாரா பகுதியில் வனத்துறை சார்பில் அகழி அமைத்துள்ளனர். எனினும், முதுமலை முதுகுழி சங்கிலி கேட் வழியாக, காட்டு யானைகள் வருகின்றன. இதனை, தடுக்க சங்கிலிகேட் பகுதியில், சோலார் மின்வேலி அமைப்பதற்காக நேற்று வனத்துறையினர் இரும்பு துாண்களை அமைத்தனர்.
அப்போது, முதுகுழி கிராம மக்கள், அப்பகுதியை முற்றுகையிட்டு, பணியை தடுத்து நிறுத்தியதுடன், 'சோலார் மின்வேலி அமைத்தால் தங்கள் போக்குவரத்துக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும். சோலார் மின்வேலி அமைப்பதை கைவிட வேண்டும்,’ என, வலியுறுத்தினர்.
தொடர்ந்து, வருவாய் அலுவலர் லாவண்யா, கிராம நிர்வாக அலுவலர் நித்யானந்தன் ஆகியோர் அவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, ‘ஆர்.டி.ஓ., தலைமையில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தீர்வு காணப்படும்' என, தெரிவித்தனர். அதனை ஏற்க மறுத்த மக்கள், ‘சோலார் மின்வேலி அமைக்க நடவு செய்யப்பட்ட இரும்பு துாண்களை அகற்றினால் மட்டுமே கலைந்து செல்வோம்,’ என கூறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இரவு வரை முடிவு எட்டப்படாமல் போராட்டம் தொடர்ந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.