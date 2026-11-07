பனாரஸ் ஹிந்து பல்கலை குழு பாலக்காடு ஐ.ஐ.டி.,க்கு வருகை
பனாரஸ் ஹிந்து பல்கலை குழு பாலக்காடு ஐ.ஐ.டி.,க்கு வருகை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:32 PM
பாலக்காடு: மத்திய கல்வி அமைச்சகத்தின் 'ஏக் பாரத் ஸ்ரேஷ்ட பாரத்' திட்டத்தின் கீழ், 'யுவ சங்கமம்' நிகழ்வின் ஒரு பகுதியாக, பனாரஸ் ஹிந்து பல்கலைக்கழகக் குழு கேரளா வந்தது.
உத்தரபிரதேச மாநிலம் காசி பனாரஸ் ஹிந்து பல்கலைக்கழகத்தின் மூத்த இணை பேராசிரியர் முனைவர் பாலா லகேந்திரா மற்றும் பாலக்காடு ஐ.ஐ.டி., நோடல் அதிகாரி முனைவர் வினீத் நாராயணன் ஆகியோர், 55 பேர் கொண்ட குழுவை வழிநடத்துகின்றனர்.
பாலக்காடு ரயில் நிலையம் வந்தடைந்த இக்குழுவினருக்கு, பாலக்காடு ஐ.ஐ.டி., நிர்வாகம் சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
இளைஞர்களிடையே தேசிய ஒருமைப்பாடு, வேற்றுமையில் ஒற்றுமை மற்றும் கலாசாரப் பகிர்வை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் நடத்தப்படும் இந்நிகழ்ச்சியில், 50 மாணவர்கள் மற்றும் 5 பேராசிரியர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.
கேரளாவின் முக்கிய வரலாற்று, கலாசார இடங்களை நேரில் பார்வையிட உள்ளனர். முன்னதாக அக். மாதத்தில் கேரள மாநிலக் குழு வாரணாசிக்கு பயணம் மேற்கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.