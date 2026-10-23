உணவு கழிவுகளிலிருந்து ‘பயோ காஸ்’ தயாரிப்பு: ஊட்டியில் புதிய ‘பிளான்ட்’ அமைக்கும் பணி தீவிரம்
உணவு கழிவுகளிலிருந்து ‘பயோ காஸ்’ தயாரிப்பு: ஊட்டியில் புதிய ‘பிளான்ட்’ அமைக்கும் பணி தீவிரம்
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 05:44 PM
ஊட்டி: ஊட்டி நகராட்சி சார்பில், முதன் முறையாக, உணவு கழிவுகளில் இருந்து ‘பயோகாஸ்’ உற்பத்தி செய்யும் ‘பிளான்ட்’ அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.
ஊட்டி நகராட்சியில், 36 வார்டுகள் உள்ளன. 1.50 லட்சம் மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். சர்வதேச சுற்றுலா தலமாக இருப்பதால் ஆண்டுக்கு, 30 லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட சுற்றுலா பயணியர் வந்து செல்கின்றனர். நகரில் சேகரிக்கப்படும் மட்கும் குப்பை, மட்காத குப்பைகளை தரம் பிரித்து துாய்மை பணியாளர்கள் வாங்கி செல்கின்றனர். தினமும் சராசரியாக, 40 டன் அளவுக்கு குப்பைகள் சேகரமாகிறது. ஊட்டி மார்க்கெட்டில் மட்டும், 10 டன் அளவுக்கு குப்பைகள் சேகரமாகிறது.
இந்நிலையில், கொரோனா காலகட்டம் வரை, ஊட்டியில் செயல்பட்டு வந்த நுண் உரம் தயாரிப்பு மையங்கள் கடந்த சில ஆண்டுகளாக மூடப்பட்டன. தற்போது, இந்த நுண் உரம் தயாரிக்கும் மையங்கள் மீண்டும் செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. அதில், 4 டன் அளவுக்கு மட்கும் குப்பைகளை திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் வாயிலாக, நுண் உரம் தயாரிக்க நகராட்சி நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது.
‘பயோ காஸ்’ திட்டம்
தற்போது, ஊட்டி நகராட்சி சார்பில் தீட்டுக்கல் குப்பை கிடங்கில் உணவு கழிவுகளிலிருந்து, ‘பயோகாஸ்’ உற்பத்தி செய்யும் ‘பிளான்ட்’ அமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது. உற்பத்தியாகும் எரிவாயுவை நேரடியாக சமையலுக்கு பயன்படுத்தலாம். எல்.பி.ஜி. , செலவை குறைக்க உதவும். இந்த திட்டத்தை முழு வீழ்ச்சில் செயல்படுத்தும் பணியை நகராட்சி பொறியியல் துறையினர் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
நகராட்சி கமிஷனர் பார்த்தசாரதி கூறியதாவது,‘‘ஊட்டி நகராட்சி பகுதிகளில் தினமும் , 4 டன் அளவுக்கு மட்கும் குப்பை பெறப்படுகிறது. இவை நுண் உர செயலாக்க மையத்தில் உள்ள,14 தொட்டிகளில் நிரப்பப்படுகிறது. ஊட்டி போன்ற குளிர் பிரதேசங்களில் தற்போது மட்கும் குப்பைகள், 12 நாட்களில் உரமாக மாறும், புதிய தொழில் நுட்பத்தை பயன்படுத்தி இங்கு உரங்கள் இயற்கையாக தயாரிக்கப்படுகிறது.
இங்கு தயாரிக்கப்படும் இயற்கை உரங்கள் விவசாயிகளுக்கு முதற்கட்டமாக இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. விவசாயிகள் இந்த நுண் உரங்களை இலவசமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம். மேலும், உணவு கழிவுகளிலிருந்து பயோ காஸ் செயல்படுத்தும் திட்டம் நடந்து வருகிறது. ஓரிரு மாதங்களில் முடிந்து பயன்பாட்டுக்கு வரும்,’’ என்றார்.