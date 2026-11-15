மலையில் புதிய தொழில் நுட்பத்தில் பயோகாஸ் உற்பத்தி! பராமரிப்பு எளிதானதால் சிறு விவசாயிகள் ஆர்வம்
மலையில் புதிய தொழில் நுட்பத்தில் பயோகாஸ் உற்பத்தி! பராமரிப்பு எளிதானதால் சிறு விவசாயிகள் ஆர்வம்
ADDED : நவ 13, 2026 06:02 PM
கூடலுார்:
கூடலுார் விவசாயிகள் வீடுகளில் ‘பயோ காஸ்’ உற்பத்தி செய்து வீடுகளில் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
கூடலுாரில் மாடுகள் வளர்ப்பில் ஈடுபட்டுள்ள பல விவசாயிகள், அரசு மானியத்துடன் ‘பயோ கேஸ்‘ உற்பத்தியில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். இதற்காக சிமெண்ட் தொட்டி அமைத்து மாட்டுச் சாணம், உணவு கழிவுகளை பயன்படுத்தி ‘பயோகாஸ்’ உற்பத்தி செய்து பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
தற்போது, சிமென்ட் தொட்டிகளுக்கு மாற்றாக, மத்திய அரசின் மானியத்துடன், கடினமான பிளாஸ்டிக் அல்லது ரப்பர் பொருட்களால் செய்யப்பட்ட பலுான் போன்ற பெரிய பைகளை தரையில் வைத்து பயோகாஸ் உற்பத்தி செய்து பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
அதில், புளியம்பாறை பகுதியில் விவசாயத்துடன் மாடு வளர்ப்பில் ஈடுபட்டுள்ள விவசாய குடும்பத்தினர், இந்த முறையில் பயோ காஸ் உற்பத்தி செய்து சமையலுக்கு பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
விவசாயி மோகன் கூறுகையில், ‘‘பால் உற்பத்தி சங்கம் சார்பில் தேர்வு செய்யப்பட்ட மாடு வளர்க்கும் விவசாயிகளுக்கு, 60 ஆயிரம் ரூபாய் மானியத்தில், தரையில் வைக்க கூடிய பிளாஸ்டிக் பையை பயன்படுத்தி பயோ காஸ் அமைத்து கொடுத்துள்ளனர். இதற்கு தினமும், 5 கிலோ சாணத்துடன், 15 லிட்டர் தண்ணீர் கலந்து ஊற்றினால் போதுமானது. அதிலிருந்து கிடைக்கும் வாயுவை சமையலுக்கு பயன்படுத்தி வருகிறோம். இதிலிருந்து வெளியேறும் இயற்கை உரத்தை விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தி வருகிறோம். மேலும், இதனை பராமரிப்பதும் பயன்படுத்துவதும் எளிதாக உள்ளது,’’என்றார்.