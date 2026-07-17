/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/ முன்னாள் முதல்வர் காமராஜரின் பிறந்தநாள் விழா
ADDED : ஜூலை 17, 2026 05:18 AM
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கோத்தகிரி: கோத்தகிரியில் காங்.,சார்பில், முன்னாள் முதல்வர் காமராஜரின், 124 வது பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது.
வட்டார தலைவர் சில்லபாபு தலைமை வகித்தார். நகர தலைவர் வேலுச்சாமி, மாவட்ட செயலாளர் தேவராஜ் மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பிரிவு தலைவர் ராஜூ ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். நிகழ்ச்சியில், காமராஜர் படத்திற்கு மாலை அணிவித்து, மரியாதை செலுத்தி, பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து, சிறப்பாக பணிபுரிந்து, ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்கள்,கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் மற்றும் டிரைவர்களுக்கு கேடயம் வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டது. கட்சி நிர்வாகிகள் ரவி, சண்முகம், கேசவன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். மனோகரன் நன்றி கூறினார்.