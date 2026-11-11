ஐதராபாத் பிரியாணி ஓட்டல் ரூ 5,000 அபராதம் விதிப்பு
ஐதராபாத் பிரியாணி ஓட்டல் ரூ 5,000 அபராதம் விதிப்பு
ADDED : நவ 10, 2026 06:44 PM
குன்னுார்: உணவில் பூச்சிகள் இருந்தது தொடர்பாக, ஐதராபாத் பிரியாணி ஓட்டலுக்கு, 5,000 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
குன்னுார் லெவல் கிராஸ் அருகே ஹைதராபாத் பிரியாணி ஓட்டலில், நேற்று (நவ.,9) உணவில் பூச்சிகள் கிடப்பதாக சமூக வலைதளத்தில் வந்த புகார்கள் அடிப்படையில், இன்று (நவ.,10) நீலகிரி மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் பிரபாவதி உத்தரவின்பேரில், குனனுார் அலுவலர் சிவராஜ் போலீசார் பாதுகாப்புடன் ஆய்வு செய்தனர். உணவகத்தில் சுகாதாரமற்ற முறையில் உணவுகள் தயாரித்து வினியோகிக்கப்பட்டது உறுதியானது.
இதையடுத்து கடைக்கு நோட்டீஸ் வழங்கிய அதிகாரிகள், சுகாதார குறைபாடுகளை சரிசெய்ய ஓட்டலை பூட்டி சுத்தம் செய்ய அறிவுறுத்தி, 5,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்தார். ஏற்கனவே இந்த ஓட்டலில் தொடர் புகார்கள் எழுந்த போது, அதிகாரிகள் ஆய்வில், பழைய இறைச்சி வைத்திருந்தது மற்றும் கழிப்பிடம் இருந்த இடத்தில், சுகாதாரமற்ற கிணற்றின் நீர் பயன்படுத்தியது போன்ற புகார்கள் எழுந்து வரும் நிலையில், மாதந்தோறும் ஆய்வு மேற்கொள்ள அதிகாரிகளிடம் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது
தொடர்ந்து, குன்னுார் மவுன்ட்ரோட்டில், இன்ஸ்பெக்டர் கண்ணைய்யா தலைமையில் உணவு பாதுகாப்பு துறையினர் ஆய்வு செய்து, விஜயகுமார் என்பவரின் பெட்டி கடையில், புகையிலை பொருட்கள் வைத்திருந்தது தொடர்பாக, ரூ.50 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.