ஊட்டியில் படகு இல்ல ஊழியர்கள் போராட்டம்: சுற்றுலா பயணியர் ஏமாற்றம்
ஊட்டியில் படகு இல்ல ஊழியர்கள் போராட்டம்: சுற்றுலா பயணியர் ஏமாற்றம்
UPDATED : அக் 13, 2026 05:38 PM
ADDED : அக் 13, 2026 05:36 PM
ஊட்டி: ஊட்டி படகு இல்ல ஊழியர்கள், ‘ஆன்லைன்’ முறையில் ஊதியம் வழங்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து, வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் படகு சவாரி நிறுத்தப்பட்டது.
ஊட்டி படகு இல்ல ஏரி, சுற்றுலா வளர்ச்சி கழக கட்டுப்பாட்டில் இயங்கி வருகிறது. படகு சவாரிக்கு, 35 மோட்டார் படகுகள்; 15 துடுப்பு படகுகள் இயக்கப்படுகிறது. தவிர, நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட மிதி படகுகளும் இயக்கப்படுகிறது. மோட்டார் படகு மற்றும் துடுப்பு படகுகளை, 30க்கும் மேற்பட்ட தற்காலிக ஓட்டுனர்கள் இயக்கி வருகின்றனர்.
ஒரு சவாரிக்கு மோட்டார் படகு, 85 ரூபாய், துடுப்பு படகு , 90 ரூபாய் அடிப்படையில் தினசரி சம்பளம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஆண்டுக்கு , 16 லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட சுற்றுலா பயணியர் படகு சவாரி செய்கின்றனர்.
‘இவர்களுக்கான தினசரி சம்பளம் இனி வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்படும்,’ என, படகு இல்ல நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து படகு ஓட்டுனர் சங்க நிர்வாகிகள் ரமேஷ், நீலகண்டன் தலைமையில், படகு டிரைவர்கள் காலை முதல் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மோட்டார் மற்றும் துடுப்பு படகு சவாரி நிறுத்தப்பட்டதால் டிக்கெட் எடுத்து காத்திருந்த சுற்றுலா பயணியர் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பினர்.
சுற்றுலா வளர்ச்சி கழக மண்டல மேலாளர் யுவராஜ் கூறுகையில், ‘‘மாநில அரசு படகு ஓட்டுனர்களுக்கான தொகையை வங்கியில் வாயிலாக வழங்குமாறு உத்தரவிட்டு உள்ளதால் அவர்களுக்கான தொகை வங்கியில் செலுத்தப்படுகிறது. படகு ஓட்டுனர்களின் கோரிக்கை குறித்து உயர் அதிகாரிகளுக்கு தெரிவித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,’’ என்றார்.