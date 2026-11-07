அரசு தேயிலை தோட்டத்தில் ஆண் சிசு: உடல் தோண்டி எடுத்து விசாரணை
அரசு தேயிலை தோட்டத்தில் ஆண் சிசு: உடல் தோண்டி எடுத்து விசாரணை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:18 PM
ADDED : நவ 05, 2026 09:54 PM
பந்தலுார்: பந்தலுார் அருகே, கொளப்பள்ளியில் அரசு தேயிலை தோட்டத்தில் புதைக்கப்பட்ட, ஆண் சிசுஉடலை தோண்டி எடுத்து, போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
நீலகிரி மாவட்டம், பந்தலுார் அருகே கொளப்பள்ளி 'ரூபி மென்ஸ்' கிராமத்துக்கு எதிரே உள்ள, அரசு தேயிலை தோட்டத்தில் (டான்டீ) நேற்று காலைதுர்நாற்றம் வீசிய நிலையில், தொழிலாளர்கள் அப்பகுதிக்கு சென்று பார்த்தனர். அப்போது, ஒரு ஆண் சிசுவின் உடல் மண்ணிற்கு வெளியே தெரிந்துள்ளது.
இது குறித்து போலீசாருக்கு தகவல் கொடுக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, டி.எஸ்.பி., கல்யாணகுமார் தலைமையில் போலீசார், வட்டார மருத்துவ அலுவலர் கதிரவன் தலைமையிலான சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் அப்பகுதியில் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அப்போது, பிறந்த நிலையில் இருந்த ஆண் சிசுவின் உடலை, லேசாக மண்ணைத் தோண்டி புதைத்து சென்றிருப்பது தெரிய வந்தது. சிசுவின் உடல், ஊட்டி மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவ மனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக கொண்டு செல்லப்பட்டது. சேரம்பாடி போலீசார் மற்றும் தனிப் பிரிவு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.