ஏற்றம் காணும் தேயிலை தொழில்: தென் மாநில ஏலத்தில் ரூ.48.72 கோடிக்கு வர்த்தகம்
ஏற்றம் காணும் தேயிலை தொழில்: தென் மாநில ஏலத்தில் ரூ.48.72 கோடிக்கு வர்த்தகம்
UPDATED : நவ 08, 2026 04:29 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:26 PM
குன்னூர்: தென் மாநிலங்களில் நடந்த, 45வது தேயிலை ஏலத்தில், 48.72 கோடி ரூபாய் கிடைத்துள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூர் தேயிலை ஏல மையத்தில் ஏலத்திற்கு, 17.56 லட்சம் கிலோ வந்ததில். 17.07 லட்சம் கிலோ விற்றது. கிலோவுக்கு சராசரி விலையாக 139.99 ரூபாய் இருந்தது. மொத்த வருவாய், 23.90 கோடி ரூபாய் கிடைத்தது.
கடந்த ஏலத்தை விட வரத்து, 2.82 லட்சம் கிலோவும், விற்பனை, 2.64 லட்சம் கிலோவும், சராசரி விலை கிலோவுக்கு, 3.61 ரூபாயும் உயர்ந்ததால், வருவாய், 4.22 கோடி ரூபாய் அதிகரித்தது. குன்னூர் டீசர்வ் ஏல மையத்தில் வரத்து,83,226.50 ஆயிரம் கிலோவாக இருந்ததில், 82,774.50 கிலோ தேயிலை விற்றது. கிலோவுக்கு சராசரி விலையாக,129.02 ரூபாய் இருந்தது. மொத்த வருவாய், 1.07 கோடி ரூபாய் கிடைத்தது.
கோவை தேயிலை ஏலம்
கோவை தேயிலை ஏல மையத்தில், 5.43 லட்சம் கிலோ வந்ததில், 4.96 லட்சம் கிலோ விற்றது. கிலோவுக்கு சராசரி விலையாக, 141.42 ரூபாய் என இருந்தது, மொத்த வருவாய், 7.02 கோடி ரூபாய் கிடைத்தது. கொச்சி தேயிலை ஏல மையத்தில், 12.62 லட்சம் கிலோ வந்ததில், 10.74 லட்சம் கிலோ விற்றது. கிலோவுக்கு சராசரி விலையாக, 155.75 ரூபாய் என இருந்தது. மொத்த வருவாய் 16.73 கோடி ரூபாய் கிடைத்தது. வருவாய் உயர்வு தென் மாநில அளவில் இந்த 4 ஏல மையங்களிலும் சேர்த்து மொத்தம், 36.45 லட்சம் கிலோ தேயிலை வரத்தானது. 33.60 லட்சம் கிலோ தேயிலை விற்பனையானது. மொத்த வருவாய், 48.72 கோடி ரூபாய் கிடைத்துள்ளது.
‘கிடுகிடு’ உயர்வு
கடந்த,44 வது ஏலத்துடன் ஒப்பிடுகையில், தென் மாநில அளவில், 45 வது ஏலத்தில் மொத்த வரத்து,2.95 லட்சம் கிலோவும், விற்பனை,6.31 லட்சம் கிலோவும் அதிகரித்து, மொத்த வருவாய், 9.28 கோடி ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது.வெயிலுக்கு பிறகு தொடர் மழையால் பசுந்தேயிலை மகசூல் அதிகரித்ததும், தேவை அதிகரிப்பால் விற்பனை, விலை உயர்ந்ததும் தேயிலை தொழில் ஏற்றம் கண்டு வருகிறது.