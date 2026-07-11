நீலகிரி மக்களுக்கு காஸ்சிலிண்டர் கட்டணத்தை... உயர்த்த முடிவு!:ஒரு லட்சம் வாடிக்கையாளர்கள் பாதிக்கும் அபாயம்
நீலகிரி மக்களுக்கு காஸ்சிலிண்டர் கட்டணத்தை... உயர்த்த முடிவு!:ஒரு லட்சம் வாடிக்கையாளர்கள் பாதிக்கும் அபாயம்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:27 AM
குன்னுார்: 'பொருளாதாரத்தில் பின் தங்கிய மலை மாவட்டத்தில், காஸ் சிலிண்டர்களுக்கு மீண்டும் கட்டணத்தை உயர்த்தும் முடிவை கைவிட வேண்டும்,' என, வலியுறுத்தப் பட்டுள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டத்தில், 'எச்.பி., இண்டேன், பாரத்' உட்பட பல காஸ் சிலிண்டர் விநியோக முகவர் நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. மாவட்டத்தில் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான வாடிக்கையாளர்கள் காஸ் இணைப்புகளை பெற்றுள்ளனர்.
காஸ் நிறுவனங்கள் நிர்ணயிக்கும் சிலிண்டர் கட்டணத்துடன், 'போக்குவரத்து செலவு' என்பதை காரணம் காட்டி, சமவெளியை விட, மலை பகுதியில் விநியோக கட்டணம், 15 ரூபாய் கூடுதலாக வசூலிக்கப்படுகிறது. இதனால், வாடிக்கையாளர்கள் மிகவும் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
இந்த சூழ்நிலையில், காஸ் விநியோகஸ்தர்கள், 'விநியோக கட்டணத்தை மேலும், 45 ரூபாய் வரை உயர்த்தி தர வேண்டும்,' என, மீண்டும் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் கோரிக்கை வைத்தனர். இதற்காக கடந்த மாதம், 25ல் ஊட்டி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில், 'போர் சூழலில் பெட்ரோலிய பொருட்கள் விநியோகம் மற்றும் விலை நிர்ணயத்தில் சிக்கல் இருப்பதால், விலையேற்றம் குறித்து மத்திய அரசு கவனத்துடன் செயல்படுகிறது, நீலகிரியில் கட்டண உயர்வை ஏற்று கொள்ள இயலாது,' என, நுகர்வோர் அமைப்புகள் வலியுறுத்தின. இதனால், மீண்டும் கூட்டம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டு, கூட்டம் ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு, மீண்டும் ஊட்டியில் நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்தை, கட்டண உயர்வுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, இந்த அமைப்புகள் புறக்கணிப்பு செய்தன.
குன்னுார் பாதுகாப்பு சங்க தலைவர் மனோகரன் கூறுகையில்,''பொருளாதாரத்தில் பின் தங்கிய மலை மாவட்டத்தில், ஏழை, எளிய மலைவாழ் மக்களுக்கு அரசு பஸ்களில், 20 சதவீத கூடுதல் பயண கட்டணம்; ஆவின் பால் விலையில் கூடுதல் கட்டணயம் வசூலிக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், தற்பேறாது, மீண்டும் கூடுதலாக காஸ் கட்டண சுமையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இந்த கட்டண உயர்வை அமல்படுத்துவதில் மாவட்ட நிர்வாகம் அவசரம் காட்ட கூடாது. இதனால், நடுத்தர மற்றும் ஏழைமக்கள் மிகவும் பாதிக்கப்படுவர். இதற்கு தீர்வு காண, மாநில முதல்வருக்கும் மனு அனுப்பப்பட்டுள்ளது,'' என்றார்.
நீலகிரி மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் நாராயணன் கூறுகையில்,'' மாவட்டத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் ஒப்புதல் இல்லாமல் இந்த கட்டண உயர்வை அமல்படுத்த முடியாது,'' என்றார்.