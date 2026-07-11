நகராட்சி மார்க்கெட் கடைகளை இடிக்கும் பணி துவக்கம்
நகராட்சி மார்க்கெட் கடைகளை இடிக்கும் பணி துவக்கம்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:31 AM
குன்னுார்: குன்னுார் நகராட்சி மார்க்கெட் ஐ.யு.டி.பி., காம்ப்ளக்ஸ் கடைகளை இடிக்கும் பணி துவங்கியது.
குன்னுார் நகராட்சி மார்க்கெட் பகுதியில், 41.50 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், புதிய கடைகளை கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் பூமி பூஜை போடப்பட்டது. இதற்கு, மாற்று இடம் ஒதுக்கிய, உழவர் சந்தை பகுதியில் உள்ள பாதிப்புகளை வியாபாரிகள் தெரிவித்தும் அரசிடம் தெரிவித்தும் அதனை மீறி கடைகள் கட்டப்பட்டன.
தற்போது, 'உயர் அதிகாரிகள் ஆய்வில் அந்த இடம் உகந்ததில்லை,' என, அறிந்து அங்குள்ள தற்காலிக கடைகள் அகற்றப்படுகிறது.
இதனால், நகராட்சியின் நிதி வீணடிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆட்சியில் டெண்டரில் ஊழல் குறித்து விசாரணை நடத்தவும்; மறுபரிசீலனை செய்யவும் வியாபாரிகள் வலியுறுத்தினர்.
இந்நிலையில், நேற்று பொக்லைன் கொண்டு வரப்பட்டு, நகராட்சி மார்க்கெட் கடைகளை இடிக்கும் பணி துவங்கியது. பலரும் கடைகளை காலி செய்து பொருட்களை எடுத்தனர்.
அங்கு, பெரும்பாலான கடைகள் காலியாக உள்ள நிலையில், 16 கடைகளின் வியாபாரிகளுக்கு மார்க்கெட் உட்பகுதியில் உள்ள காலியான கடைகளுக்கு செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சில காய்கறி கடைகள் 'டிடிகே' சாலை சந்திப்பு அருகே தற்காலிகமாக வழங்குவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.