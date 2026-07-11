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﻿ மழை காலத்தில் மலர்ந்த புதிய 'டான்ஸ் டால்' தாவர மையத்தில் சுற்றுலா பயணிகள் வியப்பு

﻿ மழை காலத்தில் மலர்ந்த புதிய 'டான்ஸ் டால்' தாவர மையத்தில் சுற்றுலா பயணிகள் வியப்பு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:35 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:35 AM

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கூடலுார்: கூடலுார் ஜீன்பூல் தாவர மையத்தில் பூத்துள்ள 'டான்ஸ்டால் ஆர்கிட்' பூக்கள் அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளது.

கூடலுார் வனப்பகுதியில் நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட 'ஆர்கிட்' மலர் செடிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இவைகள் ஒவ்வொன்றும் வடிவத்திலும், வண்ணத்திலும் பல்வேறு மாறுபாடுகளை கொண்டுள்ளது. இவைகள், ஈரப்பதமான மரங்கள், பாறைகள் மற்றும் மண்ணில் வளர கூடியது.

இந்நிலையில், நாடுகாணி ஜீன்பூல் சூழல் சுற்றுலா தாவர மையத்தில் பசுமை குடில் அமைத்து, பல வகையான ஆர்கிட் செடிகளை வளர்த்து வருகின்றனர். அதில், ஆர்கிட் செடிகளை பாதுகாக்க, ஜீன்பூல் தாவர மையத்தில், ஆர்கிடோரியம் அமைக்க, 2024ல் மாநில அரசு, 1.5 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி பணிகள் நடந்தன.

அதில், பல்வேறு புதிய ஆர்கிட் செடிகளை சேகரித்து வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன. இவ்வாறு கொண்டுவரப்பட்ட ஆர்கிட் செடிகளில், 'டான்ஸ் டால்' என அழைக்கப்படும் ஆர்கிட் செடியில் பூத்துள்ள பூக்கள் வடிவம் அனைவரையும் வியப்படைய செய்துள்ளது.

வனத்துறையினர் கூறுகையில், 'இந்த மையத்தில் பல வண்ணங்களில் பல வடிவிலான பூக்கள் பூத்துள்ளது. அதில், 'டான்ஸ் டால்' ஆர்கிட் செடியில், பூத்துள்ள பூக்களின் வடிவம் பொம்மை ஆடுவது போல் இருப்பது அனைவரையும் கவர்ந்து வருகிறது,' என்றனர்.

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