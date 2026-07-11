தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/﻿ கூடலுாரில் மரம் விழுந்து போக்குவரத்து பாதிப்பு

﻿ கூடலுாரில் மரம் விழுந்து போக்குவரத்து பாதிப்பு

﻿ கூடலுாரில் மரம் விழுந்து போக்குவரத்து பாதிப்பு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:36 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:36 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கூடலுார்: கூடலுாரில் தொடரும் மழையால், தொரப்பள்ளி -அள்ளூர்வயல் சாலையில் ஈட்டி மரம் விழுந்து போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

கூடலுார் தொரப்பள்ளி அருகே- அள்ளூர்வயல் சாலையில் ஈட்டி மரம் விழுந்து போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. கிராம பகுதிகளுக்கு செல்ல முடியாமல் பொதுமக்கள், பள்ளி மாணவ, மாணவியர்கள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர்.

கூடலுார் தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் சங்கர் தலைமையில் தீயணைப்பு வீரர்கள் ஒன்றரை மணி நேரம் போராடி மரத்தை அகற்றி போக்குவரத்தை சீரமைத்தனர். நாடுகாணி பகுதியில் மஞ்சுளா என்பவரின், வீட்டின் மீது மா மரம் விழுந்து, வீட்டின் மேற்கூரை சேதமடைந்தது. வனத்துறையினர் வருவாய் துறையினர் ஆய்வு செய்து மரத்தை அகற்றினர். 'உரிய நிவாரணம் வழங்கப்படும்' என, அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us