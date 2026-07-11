தொழில்நெறி விழிப்புணர்வு பயிற்சி மாணவர்கள் பங்கேற்க அழைப்பு
தொழில்நெறி விழிப்புணர்வு பயிற்சி மாணவர்கள் பங்கேற்க அழைப்பு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:43 AM
ஊட்டி: தொழில்நெறி வழிகாட்டும் பயிற்சியில் பங்கேற்க மாணவர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆண்டுதோறும் ஜூலை, இரண்டாவது வாரம், தொழில்நெறி விழிப்புணர்வு மற்றும் திறன் வாரமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது.
அதன்படி, 13ம் தேதி பொறியியல் கல்லுாரி மாணவர்கள், 14ம் தேதி பள்ளி மற்றும் கலை அறிவியல் கல்லுாரி மாணவர்கள், 15ம் தேதி அரசு ஐ.டி.ஐ., மாணவர்களுக்கு தொழில்நெறி வழிகாட்டும் திறன் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுகிறது.
அதில், தொழில்நெறி வழிகாட்டும் கண்காட்சி மற்றும் கருத்தரங்கு போன்ற நிகழ்ச்சிகளான போட்டி தேர்வுகள், அரசு வேலை வாய்ப்புகள், அரசு சலுகைகள், இட ஒதுக்கீடு, தனியார் துறை வேலைவாய்ப்புகள் மற்றும் சுய வேலைவாய்ப்பு திட்டங்கள் குறித்து, பல்துறை வல்லுநர்களால் எடுத்துரைக்கப்பட உள்ளது.
விவரங்களுக்கு, 'ஊட்டி பிங்கர் போஸ்ட் கூடுதல் கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தை, 0423--2444004 மற்றும் 72000 19666 எண்களில் தொடர்பு கொண்டு மாணவர்கள் பயன் பெறலாம்.