﻿ ஆற்று நீரில் சிக்கி யானை இறப்பு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:47 AM
பாலக்காடு: பாலக்காடு அருகே, ஆற்று நீரில் சிக்கி இறந்த காட்டு யானையின் உடலை மீட்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
கேரள மாநிலம், பாலக்காடு மாவட்டம், மண்ணார்க்காடு பகுதியில் கனமழை பெய்கிறது. இதனால் அங்குள்ள குந்திப்புழை என்ற ஆற்றில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்துள்ளது.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் மைலாம்பாடம் குருத்திச்சால் பகுதியில், ஆற்றில் பாறைகளுக்கு இடையே காட்டு யானையின் உடல் சிக்கியிருப்பதை அப்பகுதி மக்கள் கண்டனர்.
தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த வனத்துறை மற்றும் தீயணைப்புத் துறையினர் மீட்பு பணிக்கு ஆயத்தமாகினர். ஆனால், ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகமாக இருந்ததால், யானையின் உடலை மீட்பதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து, வனச்சரக அலுவலர் இப்ரோஸ் எலியாஸ் நவாஸ் கூறியதாவது:
இரண்டு நாட்களுக்கு முன், ஆற்று நீரில் சிக்கி யானை இறந்து இருக்கலாம். தற்போது நீரோட்டம் அதிகமாக உள்ளதால், மீட்புப் பணியை செய்ய முடியாது. நீர்வரத்து குறைந்தவுடன் யானையின் உடலை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இறந்த யானைக்கு, 10 வயது இருக்கும். ஆண் யானையா அல்லது பெண் யானையா என்பதை உறுதி செய்ய முடியவில்லை. அமைதி பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் பெய்யும் கனமழையால் குந்திப்புழை ஆற்றில் நீர்மட்டம் உயர்ந்துள்ளது.
இப்பகுதியில் பெரிய பாறைகளும், நீர்ச்சுழல்களும் இருப்பதால் ஆற்றில் இறங்கி மீட்பு பணியில் ஈடுபடுவது பெரும் ஆபத்தானது. தீயணைப்பு துறையினர் கயிறு உள்ளிட்ட உபகரணங்களுடன் இறங்க முயற்சி செய்தும், நிலைமை சாதகமாக இல்லாததால் மீட்பு பணியில் சிரமம் ஏற்பட்டது.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.