பஸ் உரிமையாளர்கள் பாலக்காட்டில் பேரணி

UPDATED : அக் 28, 2026 05:39 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:36 PM
கேரள மாநிலத்தில்: ம் தேதி முதல் தனியார் பஸ்கள் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபடவுள்ளன. இந்தப் போராட்டத்தை முன்னிட்டு, தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள் ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் சார்பில் பாலக்காட்டில் கண்டன பேரணி நடந்தது.
பாலக்காடு ஸ்டேடியம் பஸ் நிலைய வளாகத்திலிருந்து புறப்பட்ட இப்பேரணி, அரசு பஸ் ஸ்டாண்டில் நிறைவடைந்தது. இதில், பஸ் உரிமையாளர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் கலந்துகொண்டு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோஷமிட்டனர்.
பேரணியை கூட்டு நடவடிக்கை குழுவின் பொது அமைப்பாளர் கோபிநாதன் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார். தலைவர் கோகுல்தாஸ் தலைமை வகித்தார். அமைப்பின் முக்கிய நிர்வாகிகளான வித்யாதரன், ராதாகிருஷ்ணன், பேபி, மணிகண்டன் உள்ளிட்டோர், போராட்டத்தின் அவசியம் மற்றும் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து பேசினர்.