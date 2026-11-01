ஆறு நாட்களுக்கு பின் பர்லியாருக்கு பஸ்: பழங்குடியினர்; மாணவர்கள் மகிழ்ச்சி
ஆறு நாட்களுக்கு பின் பர்லியாருக்கு பஸ்: பழங்குடியினர்; மாணவர்கள் மகிழ்ச்சி
UPDATED : அக் 30, 2026 08:48 PM
ADDED : அக் 30, 2026 08:42 PM
குன்னுார்: குன்னுார் மலைப் பாதை கிராம மக்களுக்காக, ஆறு நாட்களுக்குப் பின் பஸ் இயக்கப்பட்டது.
நீலகிரி மாவட்டம், குன்னுார்- - மேட்டுப்பாளையம் பர்லியார் மலைப்பாதையில், நிலச்சரிவு காரணமாக, கிராம மக்கள் சிரமப்பட்டு அத்தியாவசிய பொருட்கள், பால் கிடைக்காமல், மொபைல்போன் தொடர் இல்லாமலும் சிரமப்பட்டனர்.
இதுதொடர்பாக, 'தினமலர்' நாளிதழில் நேற்று முன்தினம் செய்தி வெளியிடப்பட்டது. இதை தொடர்ந்து, மாவட்ட கலெக்டர் லட்சுமி பவ்யா உத்தரவில், கூடுதல் கலெக்டர் காஞ்சன் சவுத்திரி உட்பட அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர். தொடர்ந்து, கிராமத்தில் மரங்கள் அகற்றப்பட்டு வழி ஏற்படுத்தப்பட்டது. பழங்குடியினர் உட்பட பிற மக்களுக்கு நிவாரண பொருட்கள் வழங்கி, பஸ் இயக்க உறுதி அளிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், 6 நாட்களுக்குப் பின் நேற்று காலை, 7:30 மணிக்கு பர்லியாரில் இருந்து குன்னுாருக்கு பஸ் இயக்கம் தொடங்கியது. மாலையில், 5:00 மணிக்கு குன்னுாரில் இருந்தும் பஸ் இயக்கப்படுகிறது. இதனால், இப்பகுதி மாணவ - மாணவியர் மற்றும் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
எனினும், காட்டேரி உட்பட இந்த பாதையில் உள்ள மற்ற மாணவ - மாணவியர், மக்களை அந்த பஸ்சில் அழைத்து வரவும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை கோவை கோட்ட உதவி பொறியாளர் கூறுகையில், 'மாநில புவியியல் துறை மற்றும் உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் இருந்து வந்த சிறப்பு வல்லுநர் குழுவினர் மேட்டுப்பாளையம் - குன்னுார் மலைப்பாதையை முழுமையாக ஆய்வு செய்துள்ளனர்.
அவர்களது ஆய்வு அறிக்கையில் பரிந்துரைக்கப்படும் தொழில்நுட்ப ஆலோசனைகளை வைத்து, பர்லியாறு பகுதியில் நிலச்சரிவை தடுக்க நிரந்தர தீர்வு எட்டப்படும். இன்னும், 2 நாட்களில் மேட்டுப்பாளையம் - குன்னுார் சாலையில் மீண்டும் போக்குவரத்து அனுமதிக்கப்படும்' என்றார்.