பஸ்களில் நிரம்பி வழியும் பயணிகளால் நெரிசல்: மஞ்சூர் வழியாக கூடுதல் பஸ் இயக்க வேண்டும்
பஸ்களில் நிரம்பி வழியும் பயணிகளால் நெரிசல்: மஞ்சூர் வழியாக கூடுதல் பஸ் இயக்க வேண்டும்
UPDATED : நவ 18, 2026 07:10 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:10 PM
மஞ்சூர்: ‘பர்லியார் சாலை சீரமைப்பு பணி முடியும் வரை, மஞ்சூரிலிருந்து கோவைக்கு கூடுதல் பஸ் இயக்க வேண்டும்,’ என, வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
குன்னுார்- பர்லியார் சாலையில் கடந்த மாதம், அக்., 23ம் தேதி ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டது. அனைத்து வாகனங்களும் கோத்தகிரி, குஞ்சப்பனை வழியாக செல்கின்றன. இச்சாலையில், ‘அரசு பஸ், கார், வேன், சுற்றுலாபஸ், கனரக லாரி,’ என, வாகனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. அடிக்கடி ஏற்படும் கடும் போக்குவரத்து நெரிசலால் பயணிகள் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு செல்ல முடியாமல் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
குறிப்பாக வார இறுதி நாட்களில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலால் பல மணி நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய அவல நிலையால் வயதானவர்கள், நோயாளிகள் கடும் உள்ளனர்.
நிரம்பி வழியும் பயணிகள் கூட்டம் :
இந்நிலையில், மஞ்சூர் வழியாக, மேட்டுப்பாளையம், கோவை உள்ளிட்ட வெளியிடங்களுக்கு செல்ல முள்ளி, காரமடை வழித்தடத்தை பயணிகள் பயன்படுத்துகின்றனர். பயணிகளின் வசதிக்காக காலை, ‘ காலை 6:45, 9:45, மதியம், 2:00, மாலை, 5:45,’ மணி என, நான்கு வேளை அரசு பஸ் இயக்கப்படுகிறது. இந்த மஞ்சூர் வழித்தட பயணிகள், ‘சீட்’ பிடித்து வருவதால், பிற பயணிகளின் கூட்டம் வழக்கத்தை விட அதிகரித்து, கூட்டம் நிரம்பி வழிகிறது. நெரிசல் அதிகமாகி, அடிக்கடி தகராறு ஏற்படும் சம்பவங்கள் நடப்பது வாடிக்கையாகி விட்டது.
சமூக ஆர்வலர் துரை கூறுகையில்,‘‘பர்லியார் சாலை போக்குவரத்து தடையால் பல்வேறு கிராம மக்கள் மஞ்சூர் வழியாக கெத்தை, முள்ளி சாலையை பயன்படுத்துவதால் அரசு பஸ்களில் பயணிகளின் எண்ணிக்கை வழக்கத்தை விட அதிகரித்துள்ளது. மலைபாதையில் அபாய பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. பயணிகளின் நலன் கருதி பர்லியார் சாலை சீரமைப்பு பணி முடியும் வரை, மஞ்சூரிலிருந்து கோவைக்கு கூடுதல் பஸ் இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’’ என்றார்