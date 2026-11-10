ஏலக்காய் விலை உயர்வு :விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி

UPDATED : நவ 09, 2026 02:08 PM
ADDED : நவ 09, 2026 02:06 PM
கூடலுார்:
ஏலக்காய், கொள்முதல் விலை உயர்வால் கூடலூர் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
தமிழகத்தில், தேனி, நீலகிரி மாவட்டம் கூடலுார் உள்ளிட்ட குறிப்பிட்ட பகுதி விவசாயிகள் ஏலக்காய் விவசாயத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கூடலுாரில் தனியார் எஸ்டேட்டுகள், சிறு விவசாயிகள் ஏலக்காய் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர். கடந்த ஆண்டு அதிகபட்சமாக கிலோவுக்கு, 2600 ரூபாய் விலை கிடைத்தது. விவசாயிகள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.
நடப்பு ஆண்டு, ஏலக்காய் அறுவடை நடைபெற்று வரும் நிலையில், வெளி மார்க்கெட்டில் கிலோ, 4,100 ரூபாய் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதன், கொள்முதல் விலை தரத்திற்கு ஏற்ப 3000 முதல் 3800 ரூபாய் வரை கிடைப்பதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
விவசாயி சந்திரன் கூறுகையில், ‘‘கூடலுாரில் ஏலக்காய் அறுவடை துவங்கி உள்ள நிலையில், கடந்த ஆண்டை விட நடப்பாண்டு கிலோவுக்கு, 1000 ரூபாய் வரை கூடுதல் விலை கிடைத்து வருவது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது,’’என்றனர்.
வியாபாரிகள் கூறுகையில், ‘ஏலக்காய் வரத்து குறைவு மற்றும் உள்ளூர் தேவை அதிகரித்துள்ளதால், விலை அதிகரித்துள்ளது. இதேநிலை, தொடர்ந்தால் ஏலக்காய் விலை மேலும் அதிகரிக்கும்,’ என்றனர்.