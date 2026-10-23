கால்நடைகளுக்கு தீவனமாகி வரும் கேரட்: கடும்விலை வீழ்ச்சியால் சிறு விவசாயிகள் ‘அப்செட்’
கால்நடைகளுக்கு தீவனமாகி வரும் கேரட்: கடும்விலை வீழ்ச்சியால் சிறு விவசாயிகள் ‘அப்செட்’
UPDATED : அக் 22, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:06 PM
கோத்தகிரி:
நீலகிரி கேரட் விலை வீழ்ச்சியின் காரணமாக, கால்நடைகளுக்கு தீவனமாக கொட்டப்பட்டு வருவதால், விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
நீலகிரி மாவட்டத்தில், தேயிலை விவசாயம் பிரதானமாக உள்ளது. இதற்கு அடுத்தபடியாக, நீர் ஆதாரமுள்ள விளை நிலங்களில் மலை காய்கறி சாகுபடி மேற்கொள்ளப்படுகிறது. நடப்பு போகத்தில் கேரட் அதிக ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிரிட்டனர்.
தற்போது, இதன் விளைச்சல் அதிகரித்தும், தொடர் மழை காரணமாக தோட்டங்களில் கேரட் அழுகி வருகிறது. இதனால், ஒரு கிலோ கேரட்டுக்கு, 15 முதல், 20 ரூபாய் மட்டுமே விலை கிடைக்கிறது. இந்த விலை அறுவடை செலுவுக்குக் கூட போதுமானதாக இல்லை. இதனால், விவசாயிகள் இழப்பை சந்தித்து வருகின்றனர்.
இதை தவிர, அறுவடை செய்யப்படும் கேரட் மண்டிகளுக்கு விற்பனைக்காக கொண்டு செல்வதற்கு, லாரி வாடகை, மண்டி கமிஷன், ஏற்று, இறக்கு கூலி உள்ளிட்ட செலவினம் அதிகமாக இருப்பதால், கோத்தகிரி உட்பட சில பகுதிகளில் விவசாயிகள் இரண்டாம் தர கேரட்டை கால்கடைகளுக்கு தீவனமாக கொட்டி வருகின்றனர்.
விவசாயி போஜன் கூறுகையில்,‘‘ஒரு கிலோ கேரட்டுக்கு, 30 ரூபாய்க்கு குறையாமல் விலை கிடைத்தால் மட்டுமே, ஓரளவு லாபம் கிடைக்கும். தற்போது கிடைத்து வரும் விலை, தோட்ட பராமரிப்பு செலவுக்கு கூட கட்டுபடியாகாததால், கால்நடைகளுக்கு தீவனமாக கொட்ட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அரசு பயிர் நிவாரணம் வழங்கினால், விவசாயிகளுக்கு பயனுள்ளதாக அமையும்,’’ என்றார்.