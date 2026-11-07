‘மாசற்ற தீபாவளியை கொண்டாட வேண்டும்’: மலையில் மாவட்ட மக்களுக்கு வேண்டுகோள்
‘மாசற்ற தீபாவளியை கொண்டாட வேண்டும்’: மலையில் மாவட்ட மக்களுக்கு வேண்டுகோள்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:14 PM
கோத்தகிரி:
‘ மருத்துவமனைகள், வழிபாட்டுத்தலங்கள் மற்றும் அமைதி காக்கப்படும் இடங்களில், பொது மக்கள் பட்டாசுகளை வெடிக்க கூடாது,’ என, வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
தீபாவளி திருநாள் மக்களால் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடப்படுகிறது. சிறுவர்கள் முதல் முதியவர்கள் வரை பட்டாசு வெடித்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துவர். பட்டாசுகள் வெடிப்பதால், நிலம், நீர் மற்றும் காற்று மாசுபடுகிறது.
பட்டாசு வெடிப்பதால், எழும் அதிகப்படியான ஒலி காற்று மாசினால் சிறு குழந்தைகள், வயதானவர்கள் பாதிப்புக்கு உள்ளாகின்றனர். பட்டாசு உற்பத்தி மற்றும் விற்பனைக்கு தடை கோரி தொடரப்பட்ட பொதுநல வழக்கில், ‘சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த மூலப்பொருட்களை பயன்படுத்தி, பட்டாசுகளை உற்பத்தி செய்ய வேண்டும்; வருங்காலங்களில் பசுமை பட்டாசுகளை உற்பத்தி செய்து விற்பனை செய்ய வேண்டும்,’ என, சுப்ரீம் கோர்ட் நிபந்தனை விதித்துள்ளது.
வெடிப்பதற்கு நேரம் நிர்ணயம்
கோர்ட் தீர்ப்பின் படி, மாநில அரசு, 2018 முதல் தீபாவளி பண்டிகை அன்று காலை, 6:00 மணி முதல், 7:00 மணி வரையிலும்; இரவு, 7:00 மணி முதல், 8:00 மணி வரை மட்டுமே, ஒலி எழுப்பும் பட்டாசுகளை வெடிப்பதற்கு நேரம் நிர்ணயம் செய்து அனுமதி வழங்கி உள்ளது.
மேலும், பட்டாசுகளை வெடிப்பதால், ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் சீர்கேடு, உடல் நலனில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து போதிய அளவில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த, தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. அதன்படி, பள்ளிகள், கல்லுாரிகள், தேசிய பசுமை படைகள், பசுமை மன்றங்கள் மற்றும் தன்னார்வ நிறுவனங்கள் வாயிலாக, பொதுமக்களிடையே போதுமான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சரவெடிகளை தவிர்க்க வேண்டும்
பொதுமக்கள் குறைந்த ஒலி, காற்று மாசு படுத்தும் தன்மை கொண்ட பசுமை பட்டாசுகளை மட்டுமே வெடிக்க வேண்டும். மாவட்ட நிர்வாகம், உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் முன் அனுமதியுடன் பொதுமக்கள் திறந்தவெளியில் ஒன்று கூடி கூட்டாக பட்டாசுகளை வெடிப்பதற்கு அந்தந்த பகுதிகளில் உள்ள நல சங்கங்கள் வாயிலாக முயற்சி எடுக்க வேண்டும். அதிக ஒலி எழுப்பும் மற்றும் தொடர்ச்சியாக வெடிக்க கூடிய சரவெடிகளை தவிர்க்க வேண்டும். மருத்துவமனைகள், வழி பாட்டுத்தலங்கள் மற்றும் அமைதி காக்கப்படும் இடங்களில் பட்டாசுகள் வெடிக்க கூடாது.
எனவே, பொதுமக்கள் சுற்றுச்சூழலுக்கு அதிக மாசு ஏற்படுத்தாத பட்டாசுகளை, அரசு அனுமதித்துள்ள நேரத்தில் உரிய இடங்களில் கூட்டமாக வெடித்து, இந்த தீபாவளியை மாசற்ற தீபாவளியாக மாற்ற, மாநில அரசு மற்றும் மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.