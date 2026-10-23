முதலமைச்சர் கால்பந்து போட்டி நீலகிரிக்கு மூன்றாவது இடம்
முதலமைச்சர் கால்பந்து போட்டி நீலகிரிக்கு மூன்றாவது இடம்
UPDATED : அக் 22, 2026 05:59 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:54 PM
கோத்தகிரி:
முதலமைச்சர் கால்பந்து போட்டியில், நீலகிரி அணி மூன்றாவது இடத்தில் வெற்றி பெற்றது.
மாநில அளவில், 19 வயதுக்கு உட்பட்ட மாணவர்களுக்கான முதலமைச்சர் கோப்பை கால்பந்து போட்டி நாமக்கல்லில் நடந்தது. மாநில முழுவதிலும் இருந்து, 38 அணிகள் பங்கேற்று விளையாடியதில், ‘நாக் அவுட்’ முறையில் வெற்றி பெற்ற நீலகிரி, கன்னியாகுமரி, மதுரை மற்றும் தஞ்சாவூர் அணிகள் அரையிறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெற்றன.
இந்த அணிகள் பங்கேற்ற லீக் போட்டியில், நீலகிரி மற்றும் மதுரை அணிகள் தலா, இரு போட்டிகளில் வென்று, 6 புள்ளிகளை பெற்றன. கோல்கள் அடிப்படையில், கன்னியாகுமரி முதலித்தையும், மதுரை இரண்டாம் இடத்தையும், நீலகிரி மூன்றாம் இடத்தையும் பெற்றன.
மூன்றாம் இடம் பெற்ற, நீலகிரி அணிக்கு வெண்கல பதக்கத்துடன், ஒரு லட்சம் ரூபாய் ரொக்க பரிசும், போட்டியில் பங்கேற்ற, 14 வீரர்களுக்கு தலா, 25 ஆயிரம் ரூபாய் என, 4.50 லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டது. மாநில அளவில் சாதித்து, நீலகிரி திரும்பிய வீரர்களை விளையாட்டு ஆர்வலர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பாராட்டினர்.