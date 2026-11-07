மலையில் வாகனங்கள் செல்லாததால் சூழலில் மாற்றம்: இடையூறு இன்றி உலா வரும் வன உயிரினங்கள்
மலையில் வாகனங்கள் செல்லாததால் சூழலில் மாற்றம்: இடையூறு இன்றி உலா வரும் வன உயிரினங்கள்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:32 PM
குன்னுார்: குன்னுார்– மேட்டுப்பாளையம் மலைப்பாதையில் போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டுள்ளதால், அமைதி சூழலில் வன விலங்குகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது.
குன்னுார் மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் கனமழையால் மண்சரிவு மற்றும் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டதன் காரணமாக கடந்த, 13 நாட்களாக மலை பாதை மூடப்பட்டுள்ளது.
வாகன போக்குவரத்து இல்லாத நிலையில், வன விலங்குகள் சாலையில் சுதந்திரமாக சுற்றி திரிகின்றன. ‘லாஸ்பால்ஸ்’ பகுதியில் புகுந்த கரடி ஒன்று, அங்கிருந்த கடையை சேதப்படுத்தியது.
அதேபோல், காந்திபுரம் அருகே சாலையில் அரியவகை ராஜநாகம் ஊர்ந்து வனப்பகுதிக்குள் சென்றது. சாலையின் பல இடங்களில் கூட்டமாக மான்கள் தடையின்றி துள்ளி திரிவதோடு, காட்டெருமைகளும் உலா வருகின்றன.
இப்பாதையில் சென்ற வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பயணிகள் குரங்குகளுக்கு உணவளித்து பழக்கப்படுத்தினர். தற்போது வாகன போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால், குரங்குள் உணவுக்காக சாலையை ‘தவம்’ இருக்காமல் அருகில் உள்ள அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் சென்று இயற்கை உணவை உட்கொண்டு வருகின்றன. கடந்த இரு வாரங்களாக, இயற்கை சூழலுக்கு மாறி வரும் மலைபாதையில் வாகன இரைச்சலின்றி, பறவைகளின் சப்தங்களுடன் ரம்மியமான சூழல் நிலவுகிறது.