ஊராட்சியில் வளர்ச்சி பணிகள்: கலெக்டர் நேரில் ஆய்வு
ஊராட்சியில் வளர்ச்சி பணிகள்: கலெக்டர் நேரில் ஆய்வு
UPDATED : ஜூலை 19, 2026 06:06 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:51 PM
ஊட்டி: ஊட்டி கடநாடு ஊராட்சியில் நடந்து வரும் வளர்ச்சி பணிகளை கலெக்டர் லட்சுமி பவ்யா ஆய்வு செய்தார்.
அதன்படி, பிரதம மந்திரி ஜென்மன் திட்டத்தில், தாவணெ கிராமத்தில், ரூ. 5.73 லட்சம் மதிப்பில் கட்டப்பட்டு வரும் தொகுப்பு வீடு, மாநில நிதி குழு திட்டத்தில், தாவணெ, - மல்லிக்கொரை இணைப்பு சாலையில், ரூ. 3.07 கோடி மதிப்பீட்டில் தரைப்பாலம், ஆலட்டி பகுதியில், ரூ. 34.55 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டு வரும் பல்நோக்கு கட்டட பணியை கலெக்டர் ஆய்வு செய்து, விரைந்து முடிக்க வேண்டும். என, சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
தொடர்ந்து, ஆலட்டி மந்தலட்டி பகுதியில், எம்.பி., மேப்பாட்டு நிதியில், ரூ. 21.52 லட்சம் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டு வரும் தரைமட்ட நீர்தேக்க தொட்டியுடன் கூடிய குடிநீர் குழாய் பணியை ஆய்வு செய்தார். மேலும், சின்ன குன்னூர் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் மதிய உணவு, சமையல் கூடம், உணவுப் பொருட்களின் இருப்பு மற்றும் உணவின் தரம் ஆகியவற்றை நேரில் பார்வையிட்டார்.
தொடர்ந்து, ஊராட்சி ஒன்றியம் சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நாற்றங்கள் பண்ணையை பார்வையிட்ட அவர், பராமரிக்கப்படும் செடிகளின் விபரம் குறித்தும், பதிவேடுகளையும் ஆய்வு செய்தார்.
தொடர்ந்து, அங்குள்ள, ரேஷன் கடை, கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தை ஆய்வு செய்து, உணவு பொருட்களின் இருப்பு, விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் கடனுதவி பதிவேடுகளை பார்வையிட்டார்.
ஆய்வின் போது, பி.டி.ஓ.,க்கள் ஸ்ரீதரன், சந்திரசேகர், உதவி செயற்பொறியாளர் ஆறுச்சாமி உள்ளிட்டோர் உடன் இருந்தனர்.