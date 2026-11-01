'எக்ஸ்போ' பெயரில் பொருட்கள் விற்பனை வணிகர் சங்க பேரமைப்பு புகார் மனு
'எக்ஸ்போ' பெயரில் பொருட்கள் விற்பனை வணிகர் சங்க பேரமைப்பு புகார் மனு
UPDATED : நவ 01, 2026 07:46 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:46 PM
ஊட்டி: தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு மாவட்ட தலைவர் முகமது பாரூக், செயலாளர் குலசேகரன் மற்றும் பொருளாளர் லியாகத் அலி ஆகியோர் கலெக்டருக்கு அனுப்பி உள்ள மனு:
நீலகிரி மாவட்டத்தில் நிரந்தரமாக கடை நடத்தி, ஜி.எஸ்.டி., வரி செலுத்தியும், சொத்து வரி, தொழில்வரி, குப்பை வரி மற்றும் தொழில் உரிம கட்டணத்தை முறையாக செலுத்தி வருகிறோம். கடை வாடகை முன்பணம், வேலையாட்கள் சம்பளம் ஆகிய செலவுகளுடன், சிரமத்திற்கு இடையே, கடை நடத்தி வருகிறோம்.
பண்டிகை காலங்களில் எதிர்பார்த்து கடை நடத்தி வரும் எங்களுக்கு, 'எக்ஸ்போ' என்ற பெயரில் திருமண மண்டபங்களில் ஜவுளி, வீட்டு உபயோக பொருட்கள் வியாபாரம் செய்து வருகின்றனர். இதனால், நிரந்தரமாக கடை நடத்துபவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.
பல்வேறு மாவட்டங்களில், சென்னை ஐகோர்ட்டில் 'ரிட் பெட்டிசன்' தாக்கல் செய்து, தடை ஆணை உத்தரவு பெற்று, திருமண மண்டபங்களில் சுப நிகழ்ச்சிகள் தவிர, வணிக நோக்கில் தற்காலிக வணிகம் செய்வதற்கு தடை ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, நீலகிரி மாவட்டத்தில் நிரந்தர வணிகத் தொழில் செய்யும் வணிகர்களின் நலன் கருதி, இது போன்ற தடை ஆணையை உடனடியாக பிறப்பிக்க வேண்டும். இவ்வாறு, அந்த மனுவில் கூறியுள்ளனர்.