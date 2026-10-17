/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/பந்தலுாரில் கடையடைக்க மிரட்டியதாக போலீசில் புகார்
UPDATED : அக் 07, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 07, 2026 07:06 PM
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பந்தலுார்: பந்தலுார் அனைத்து வியாபாரிகள் நலச் சங்க தலைவர் தீபக்ராம், செயலாளர் ரகுராம் ஆகியோர் தேவாலா போலீசில் அளித்த புகார் மனு:
எங்கள் சங்கத்தின் உறுப்பினராக உள்ளவர் சாரதா, ஜவுளிக்கடை நடத்தி வரும் நிலையில், ‘பந்தலுார் வியாபாரிகள் சங்கத்தின் சார்பில் நடந்த போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து, கடையை அடைக்க வேண்டும்,’ என, அசி என்பவர் மிரட்டி உள்ளார்.
அதேபோல், புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் நகராட்சி வணிக வளாகத்தில், ஜவுளிக்கடை நடத்தி வரும் திருநங்கை பிங்கி என்பவரின் கடையையும் அடைக்க வலியுறுத்தினர். எனவே, இவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை வேண்டும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. தேவாலா போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.