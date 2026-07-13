/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/ ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற மனு மிரட்டலால் போலீசில் புகார்
ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற மனு மிரட்டலால் போலீசில் புகார்
ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற மனு மிரட்டலால் போலீசில் புகார்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:34 AM
அ நிறம் | அளவு
பந்தலூர்: பந்தலூர் அருகே சேரம்பாடி பகுதியில் சேர்ந்தவர் அம்சா. பா.ம.க. மாவட்ட தலைவராக உள்ள இவர், சேரம்பாடி பஜாரில் செயல்பட்டு வந்த டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற வலியுறுத்திய நிலையில், கடை அகற்றப்பட்டது. பொது பிரச்னை குறித்து மாவட்ட கலெக்டர், முதல்வர் உள்ளிட்டோருக்கு மனு அனுப்பியுள்ளார்.
வியாபாரிகள் சங்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் அம்சா மீது தாக்குதல் நடத்த வேண்டும், கடைக்குள் வரும்போது கடையிலுள்ள கண்ணாடி உள்ளிட்ட பொருட்களை உடைத்து விட்டு, இவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து சிறையில் தள்ள வேண்டும். என, சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளனர். அம்சா சேரம்பாடி போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார். வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.