முறைகேடாக பத்திர பதிவு நடந்ததாக புகார்: கூடுதல் கலெக்டர் முன்னிலையில் மக்கள் பேச்சுவார்த்தை
முறைகேடாக பத்திர பதிவு நடந்ததாக புகார்: கூடுதல் கலெக்டர் முன்னிலையில் மக்கள் பேச்சுவார்த்தை
UPDATED : அக் 12, 2026 05:41 PM
ADDED : அக் 12, 2026 05:36 PM
குன்னுார்: நடுஹட்டி கிராமத்தில் விவசாய நிலங்களில் பட்டா முறைகேடுகள் மற்றும் நில விற்பனை தொடர்பாக எழுந்த புகார் குறித்து, குன்னுார் ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் பேச்சு வார்த்தை நடந்தது.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் படுக இன மக்களின் நிலங்கள், மூதாததையரின் பெயரில் கூட்டுபட்டாவாக உள்ளது. நாட்டில் நிலவுடமைகளை டிஜிட்டல் மயமாக்கும் திட்டத்தை மத்திய அரசு செயல்படுத்திய போதும், நீலகிரி மாவட்டத்தில் மட்டும் சிக்கல்கள் நீடிக்கிறது. வாரிசுகளுக்கு தனிபட்டாவாக மாற்றப்படாததால், வருவாய் துறையிடமிருந்து அனுபோக சான்றிதழ் பெற்று அரசின் திட்டங்களை விவசாயிகள் பெறுகின்றனர்.
இதனை பயன்படுத்தி, பூர்வீக உரிமையாளர்கள் மற்றும் அவர்களின் முன்னோர்களின் வாரிசுகள் அல்லாத புதிய நபர்களின் பெயரில், முறைகேடாக வெளி மாவட்ட, மாநிலங்களை சேர்ந்தவர்களின் ரியல் எஸ்டேட்களுக்கு விவசாய நிலங்கள் கைமாறி வருவதாக குற்றச்சாட்டு உள்ளது. இந்நிலையில், நடுஹட்டி கிராமத்தில் இந்த முறைகேடுகளுக்கு தீர்வு கோரி கடந்த ஒரு வாரமாக கிராம மக்கள் நுாதன போராட்டங்கள் நடத்தி வருகின்றனர். நேற்று குன்னுார் ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் கூடுதல் கலெக்டர் காஞ்சன் சவுத்திரி முன்னிலையில் இது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை நடந்தது.
கிராம பிரமுகர்கள் ராஜ் பெள்ளி, ராமகிருஷ்ணன் கூறுகையில்,‘‘முன்னோர்கள் பெயர் ஏதுமின்றி சிட்டாவில் தவறாக பெயர்கள் இடம்பெற்றிருப்பது தொடர்பாக, தாசில்தார் ஆய்வு மேற்கொண்டு ஒரு பட்டா உட்பிரிவு மனுவை நிராகரித்தார். அதுபோல, மீதமுள்ள முறைகேடுகள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஆட்சேபனைகளை மீறி கோத்தகிரி பத்திர பதிவு துறையில் பதிவு செய்த, 39 ஆவணங்களையும் மறுபரிசீலனை செய்து ரத்து செய்ய வேண்டும்,’’ என்றனர்.
கூடுதல் கலெக்டர் காஞ்சன் சவுத்திரி கூறுகையில்,‘‘முன்பு பொறுப்பிலிருந்த அதிகாரி பிறப்பித்த உத்தரவின்பேரில், இந்த பத்திர பதிவு நடந்துள்ளது. மீண்டும் உரிய ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,’’ என்றார்.