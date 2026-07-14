தென்மாநில தேயிலை ஏலங்களில் தொடர் ஏற்றம் :மொத்த வருவாய் ரூ. 50.66 கோடி
தென்மாநில தேயிலை ஏலங்களில் தொடர் ஏற்றம் :மொத்த வருவாய் ரூ. 50.66 கோடி
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 09:35 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:11 PM
குன்னுார்: குன்னுார் ஏல மையம், டீசர்வ், கோவை, கொச்சி தேயிலை ஏல மையங்களில், நடப்பாண்டின் 28வது ஏலம் நடந்தது.
அதில், குன்னுாரில், 25.35 லட்சம் கிலோ தேயிலை வந்ததில், 23.13 லட்சம் கிலோ விற்பனையானது. சராசரி விலை கிலோவுக்கு, 114.01 ரூபாயாகவும், 26.37 கோடி ரூபாய் மொத்த வருவாய் இருந்தது.
டீ -சர்வ் மையத்தில், 1.55 லட்சம் கிலோ வரத்து இருந்ததில், 1.42 லட்சம் கிலோ விற்பனையானது. சராசரி விலை, 101.54 ரூபாய் ; மொத்த வருவாய்,1.44 கோடி ரூபாய் என இருந்தது.
கோவையில், 15.05 லட்சம் கிலோ வரத்து இருந்ததில், 4.36 லட்சம் கிலோ தேயிலை விற்பனையானது; சராசரி விலை, 133.87 ரூபாயாகவும், மொத்த வருவாய், 5.84 கோடி ரூபாயாகவும் இருந்தது. கொச்சி ஏல மையத்தில், 12.16 லட்சம் கிலோ வரத்து வந்ததில், 10.56 லட்சம் கிலோ தேயிலை விற்பனையானது. சராசரி விலை, 161.10 ரூபாய் ஆகவும், மொத்த வருவாய், 17.01 கோடி ரூபாயாக இருந்தது.
ஒட்டுமொத்தமாக, தென் மாநிலங்களின், 4 தேயிலை ஏல மையங்களில் கடந்த வாரம் நடைபெற்ற, 28-வது ஏலத்தில், 54.11 லட்சம் கிலோ வரத்து இருந்த நிலையில், 39.47 லட்சம் கிலோ தேயிலை விற்பனையானது. மொத்த வருவாய், 50.66 கோடி ரூபாயாக இருந்தது.
27-வது ஏலத்தில் 37.21 லட்சம் கிலோ விற்பனையான நிலையில், இந்த ஏலத்தில், 2.26 லட்சம் கிலோ கூடுதல் விற்பனையானது. 48.01 கோடி ரூபாயாக இருந்த நிலையில், 28வது ஏலத்தில், 2.65 கோடி ரூபாய் கூடுதல் வருவாயாக இருந்தது.
கடந்த ஆண்டில், 28வது ஏலத்தில், 33.97 லட்சம் கிலோ விற்பனையாகி, 37.69 கோடி ரூபாய் வருமானம் கிடைத்திருந்தது. இதனை ஒப்பிடுகையில், நடப்பாண்டில், 5.5 லட்சம் கிலோ விற்பனை அதிகரித்து, 12.97 கோடி ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.