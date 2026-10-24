ஆனக்கரை ஊராட்சியை கைப்பற்றியது மா.கம்யூ.,

UPDATED : அக் 23, 2026 07:23 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:18 PM
பாலக்காடு: பாலக்காடு மாவட்டம் ஆனக்கரை ஊராட்சி தலைவர் அம்பிகாவுக்கு (காங்.,) எதிராக மா.கம்யூ., கட்சி நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்தது. இதன் மீதான விவாதம் மற்றும் வாக்கெடுப்பை காங்., உறுப்பினர்கள் அனைவரும் புறக்கணித்தனர்.
மா.கம்யூ., கட்சியின் 7 உறுப்பினர்களும், ஆளும் கூட்டணிக் கட்சியான முஸ்லிம் லீக்கின் 3 உறுப்பினர்களும் தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். பா.ஜ.,வின் ஒரே உறுப்பினர் விவாதத்தில் பங்கேற்ற போதிலும், வாக்கெடுப்பில் கலந்துகொள்ளாமல் நடுநிலை வகித்தார். காங்., உறுப்பினர்கள் பங்கேற்காத நிலையில், 10 உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் வெற்றி பெற்றது.
ஊராட்சியில் ‘திட்ட உதவியாளர்’ என்ற தற்காலிக பணியிடத்திற்கு ஆள் தேர்வு செய்வதில் எழுந்த மோதலே இதற்கு காரணமாக அமைந்தது. முஸ்லிம் லீக்கின் எதிர்ப்பை மீறி, காங்., தரப்பு பா.ஜ. உறுப்பினரின் ஆதரவை பெற்று திட்ட உதவியாளர் நியமனத்தை மேற்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.
கூட்டணி கட்சியான காங்., நடவடிக்கைக்கு முஸ்லிம் லீக் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது. மேலும், ஊராட்சி தலைவர் பதவியிலிருந்து அம்பிகா உடனடியாக விலக வேண்டும் என முஸ்லிம் லீக் இளைஞர் அணியும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது.
மொத்தம், 17 வார்டுகளை கொண்ட ஆனக்கரை ஊராட்சியில், காங்–6, முஸ்லிம் லீக்–3, மா.கம்யூ.–7, பா. ஜ–1 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். இதில், 9 உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் ஆட்சியை நடத்திய ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணியில், முஸ்லிம் லீக்கின் 3 உறுப்பினர்கள் எதிர்கட்சியான மா.கம்யூ., கட்சிக்கு ஆதரவளித்ததால் காங்., தனது அதிகாரத்தை இழந்துள்ளது.