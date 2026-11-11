கிரிக்கெட் லீக் போட்டி ‘நியூஸ்டார்ஸ்’ அணி வெற்றி

UPDATED : நவ 10, 2026 07:06 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:02 PM
கோத்தகிரி: கோத்தகிரி காந்தி மைதானத்தில், நீலகிரி மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்கம் சார்பில், கும்பத் நினைவு கோப்பை லீக் கிரிக்கெட் போட்டி நடந்து வருகிறது.
அதன் ஒரு பகுதியாக, ஊட்டி நியூ ஸ்டார்ஸ் அணியும், கோத்தகிரி ஸ்பார்டன் லெவன் அணியும் மோதின. முதலில் பேட்டிங் செய்த, கோத்தகிரி ஸ்பார்டன் லெவன் அணி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட, 35 ஓவர்களில், 18 ஓவர்கள் மட்டும் விளையாடி, அனைத்து விக்கெட்களை இழந்து, 96 ரன்கள் மட்டும் எடுத்தது. இந்த அணியின் வீரர் வசந்த் அதிகப்பட்சமாக, 40 ரன்கள் எடுத்தார். ஊட்டி நியூ ஸ்டார்ஸ் அணி பவுலர் விக்னேஷ், 4 விக்கெட்களை வீழ்த்தினார்.
தொடர்ந்து, பேட்டிங் செய்த ஊட்டி நியூ ஸ்டார்ஸ் அணி, 4 விக்கெட்களை இழந்து, 12.5 ஓவர்களில், 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இந்த அணி வீரர் அதிகப்பட்சமாக, 39 ரன்கள் எடுத்தார்.