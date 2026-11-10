மது பிரியர்களின் கூட்டத்தால் திணறல்: போலீஸ் பாதுகாப்புடன் மது வகைகள் விற்பனை
மது பிரியர்களின் கூட்டத்தால் திணறல்: போலீஸ் பாதுகாப்புடன் மது வகைகள் விற்பனை
UPDATED : நவ 10, 2026 05:58 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:36 AM
ஊட்டி: ஊட்டி நகரில் செயல்படும் டாஸ்மாக் மது கடைகளில் மது பிரியர்களின் கூட்டம் அதிகரித்ததை அடுத்து, போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.
ஊட்டி நகரில் தீபாவளி பண்டிகை முடிந்து நேற்று அத்தியாவசிய தேவைக்கு வரும் பொதுமக்களின் கூட்டம் அதிகரித்துக் காணப்பட்டது. பண்டிகை முடிந்து வெளியூர் செல்வதால் ஆங்காங்கே கூட்ட நெரிசலும் அதிகரித்து காணப்பட்டது. நண்பகல், 12:00 மணிக்கு ஏ.டி.சி., யிலிருந்து பஸ் ஸ்டாண்ட் செல்லும் சாலை மற்றும் தென்றல் பஸ் ஸ்டாப் எதிரே வழக்கத்தை விட கூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டதால், பொதுமக்கள் நடமாட சிரமம் ஏற்பட்டது. மேற்கண்ட பகுதிகளில் டாஸ்மாக் மதுக்கடைகள் செயல்பட்டு வருவதால் மது பிரியர்களின் கூட்டம் அதிகரித்ததால் நெரிசல் ஏற்பட்டது. பொதுமக் களின் புகாரை அடுத்து, சம்பந்தப்பட்ட இடங்களுக்கு போலீசார் வந்து, அனைவரையும் வரிசை யில் நிற்க வைத்து வாங்குமாறு அறிவுறுத்தினர். கடை திறந்து ஒரு மணி நேரம் கூட்டம் அதிகரித்ததால், கூட்டம் குறையும் வரை போலீசார்பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.