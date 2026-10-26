ஆன்லைனில் பட்டாசு விற்பனை செய்வதாக பணம் மோசடி சைபர் கிரைம் போலீஸ் எச்சரிக்கை
ஆன்லைனில் பட்டாசு விற்பனை செய்வதாக பணம் மோசடி சைபர் கிரைம் போலீஸ் எச்சரிக்கை
UPDATED : அக் 25, 2026 08:20 PM
ADDED : அக் 25, 2026 08:17 PM
ஊட்டி: ஆன்லைன் பட்டாசு விற்பனை என்று கூறி வாடிக்கையாளர்களிடம், பண மோசடி நடைபெறுவதால் பொதுமக்கள் கவனமாக இருக்க நீலகிரி சைபர் கிரைம் போலீசார் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
தீபாவளி பண்டிகை: நீலகிரி மாவட்டத்தில் தற்காலிக பட்டாசு கடைகள் அமைத்து விற்பனை செய்ய நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர்கள் விண்ணப்பம் கொடுத்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில் தற்போது ஆன்லைன் மோகம் மற்றும் கவர்ச்சிகரமான அறிவிப்புகள் காரணமாக பலரும் ஆன்லைன் மூலம் பட்டாசுகள் வாங்குகின்றனர்.
இந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி ஆன்லைன் மூலம் பட்டாசு விற்பனை செய்வதாக பணம் மோசடி செய்யும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது.
இது குறித்து நீலகிரி சைபர் கிரைம் போலீஸ் நிலையத்தில் புகார்கள் பதிவாகி வருகிறது. பொதுமக்கள் உஷாராக இருக்க நீலகிரி சைபர் கிரைம் இன்ஸ்பெக்டர் சாதன பிரியா கூறியுள்ளார் இது குறித்து அவர் கூறியதாவது:-
1930 க்கு புகார் அளிக்கலாம்
பட்டாசு விற்பனைக்கு பெயர் பெற்ற சிவகாசியில் இருந்து, பலரும் ஆன்லைன் வாயிலாக பட்டாசுகளை தேர்வு செய்து ஆர்டர் செய்கின்றனர்.
இதை பயன்படுத்தி, சில மோசடி கும்பல்கள் போலியான இணைய தளங்கள் மற்றும் சமூக வலைதள விளம்பரங்கள் வாயிலாக பொதுமக்களை ஏமாற்றுகின்றனர். குறைந்த விலையில் பட்டாசுகள் கிடைக்கும் என விளம்பரம் செய்வது, அதிக தள்ளுபடி
வழங்குவதாக கூறுவது போன்றவற்றின் மூலம் வாடிக்கையாளர்களை கவர்ந்து, பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு பட்டாசுகளை அனுப்பாமல் ஏமாற்றும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது.
மேலும், போலியான இணையதளங்களில் வங்கி கணக்கு விபரங்கள். ஒ.டி.பி., உள்ளிட்ட தகவல்களை பகிர்வதன் வாயிலாகவும் பணத்தை இழக்க நேரிடலாம். கடந்த காலங்களிலும் ஆன்லைன் பட்டாசு விற்பனை தொடர்பாக, பல்வேறு மோசடி சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. எனவே, இந்தாண்டு தீபாவளி பண்டிகைக்கு ஆன்லைனில் பட்டாசு வாங்குவோர் கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும்.
பட்டாசுகளை முன்பதிவு செய்வதற்கு முன், சம்பந்தப்பட்ட இணையதளத்தின் நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்ய வேண்டும். சமூக வலைதளங்களில் வரும் விளம்பரங்களை மட்டும் நம்பி பணம் செலுத்தக்கூடாது.
வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிக தள்ளுபடி அறிவிக்கும் இணைய தளங்களை நம்பி ஏமாற வேண்டாம்.
அறிமுகமில்லாத நபர்கள் அனுப்பும் இணைப்புகளை திறப்பதையும், வங்கி விபரங்கள் மற்றும் ஓ.டி.பி., போன்ற ரகசிய தகவல்களை பகிர்வதையும் தவிர்க்க வேண்டும்.
சைபர் குற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்டால் உடனடியாக 1930 என்ற எண்ணைத் தொடர்புகொண்டு புகார் அளிக்கலாம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.